مباراتان في قبل نهائي الكأس الفضية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر الغد الخميس منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس دبي الفضية للبولو 2023 والتي انطلقت 21 الماضي بمشاركة خمس فرق هي: الإمارات والحبتور ايفزا و«إيه إم» و«بنجاش دودسون وهوريل» وذئاب دبي كافو وبهانديكاب 20 جول وتختتم بعد غدٍ السبت. وسوف تحدد مباراتا اليوم هوية الفريق الثاني الذي سيلاقي فريق إيه إم في نهائي البطولة للمنافسة عل كأس هذا العام 2023.

تحدٍ وطموح

ففي المباراة الأولى يلعب بنجاش وفريق الإمارات وباستعراض أداء الفريقين في المباريات الثلاث التي مضت يتضح أن فريق «بنجاش» رغم هزائمه الثلاث الماضية وعدم قدرته التهديفية العالية، إلا أنه يملك ثاني أقوى «شق دفاعي» فقد دخل مرماه 28 هدفاً فقط فيما أحرز 19 هدفاً ويحتاج أن يكثف هجماته وليس على حساب الجانب الدفاعي ليستطيع مواجهة الإمارات ثاني أقوى خط هجوم ورصيده 34 هدفاً، كما لابد أن يحد من خطورة ثلاثي الإمارات توماس ومارتن ولوكاس وهي مهمة صعبة للغاية إلا أن مباريات البطولة أفرزت مفاجآت عدة.

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق ذئاب دبي كافو الذي يقوده حبتور الحبتور مع فريق الحبتور ايفزا بقيادة محمد الحبتور، ويبدو من الوهلة الأولى أن هناك تساوياً في الكفتين إلا أن نتائج نتائج فريق الحبتور ايفزا تعد أكثر إيجابية لأن له 30 هدفاً وعليه 30 هدفاً ولديه توازن في الدفاع والهجوم، أما فريق ذئاب دبي كافو فإن له 29 هدفاً وعليه 32 هدفاً أي ناقص 3 أهداف، وهذا يتطلب منه ديناميكية في اللعب أي سرعة التقدم للهجوم والعودة إلى الدفاع والعكس صحيح، وأن يحد من خطورة كروتو مفتاح لعب الفريق إذا ما كانت نيته الفوز بالبطاقة الثانية.

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