لوب يستعد لـ «رالي أبوظبي الصحراوي»

المصدر: دبي - البيان

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تتضمن بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى الإمارات العربية المتحدة الشهرالجاري، عودة السائق سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات وصاحب الستة انتصارات متتالية في مراحل رالي داكار الأخير في المملكة العربية السعودية على متن سيارة برودرايف هانتر، وهو رقم قياسي في تاريخ رالي داكار الممتد إلى 34 عاماً والذي سجله أحد نجوم هذه الرياضة الأسطوريين وهو آري فاتانين. وينتظر لوب بفارغ الصبر للعودة إلى المنافسة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتوفر الآن نسخة قانونية للطرق المعبدة من سيارة برودرايف هانتر للقيادة على الطريق، وكذلك في الصحراء.

وقال سيباستيان لوب: «بالطبع مهمتنا هي محاولة الفوز بالراليات، وبعد النتائج في داكار، نحن متحمسون للبطولة، ونتطلع إلى رالي أبوظبي الصحراوي الذي يعد اختباراً رائعاً آخر لنا وللفريق وللسيارة». وأضاف لوب: «هناك أربع جولات متبقية من البطولة، ويمكن أن يحدث الكثير في البطولة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذلك فإن هدفنا هو الاستفادة من الخبرة التي اكتسبناها من رالي داكار وسنحاول الفوز في رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام، وتعزيز تصدرنا للبطولة ككل».

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