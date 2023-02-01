«الفرسان» و«السماوي» يقتربان من نهائي دوري الطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يبحث شباب الأهلي وبني ياس، في مباراتيهما اليوم أمام الجزيرة والعين، بصالتي شباب الأهلي والعين، عن التأهل إلى الدور النهائي للدوري العام للكرة الطائرة رجال، واقترب الفريقان من النهائي بفوزهما في ذهاب الدور الأول لدورة «البلاي أوف»، حيث تغلب «فرسان دبي» على مضيفه الجزيرة و«السماوي» على ضيفه العين بنتيجة 3 - 0.

وفي حالة فوز أي من العين والجزيرة في الإياب، تقام مواجهة فاصلة السبت المقبل، بين طرفي المباراة، وعلى ملعب لقاء الذهاب، على أن تقام مباراتا الذهاب والإياب للدور النهائي يومي 8 و11 فبراير الحالي.

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