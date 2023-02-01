17 دولة في «آسيوية الريشة الطائرة» بدبي

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن تفاصيل بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة، التي تقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وتستضيفها «إكسبو سيتي» من 14 إلى 19 فبراير الجاري بمشاركة 17 دولة آسيوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجاسم كنسو نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

كما تحدث في المؤتمر الصحافي موسى ناشد أمين عام الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، ود. ساتيا مينون الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن كوربوريشن، واللاعبة الهندية بي في سيندو المصنفة 6 عالمياً وبطلة العالم للريشة الطائرة وصاحبة فضية أولمبياد ريو 2016 وبرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

وخلال المؤتمر الصحافي الكشف عن كأس البطولة وإجراء مراسم القرعة التي أسفرت عن توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، حيث جاءت الصين على رأس المجموعة الأولى التي ضمت أيضاً كوريا، سنغافورة، وأوزبكستان، وضمت المجموعة الثانية ماليزيا، الهند، كازاخستان، والإمارات، وفي المجموعة الثالثة إندونيسيا، تايلاند، البحرين، سوريا، ولبنان، وتزعم المنتخب الياباني المجموعة الرابعة إلى جانب تايوان، هونغ كونغ، وباكستان.

ومن المتوقّع أن تشهد «نسخة دبي 2023» صراعاً قوياً على اللقب بين أبرز المنتخبات الآسيوية في مقدمتها منتخب الصين حامل اللقب واليابان وصيف نسخة 2019 وإندونيسيا التي تعلق آمالها على أنتوني سينيسوكا جينتينج الحائز على الميدالية الأولمبية والمصنف في المركز الـ2 عالمياً، والحائز على الميدالية الذهبية ثلاث مرات في بطولة الفرق الآسيوية، بينما تعوّل ماليزيا على نجميها سوه ووي ييك وآرون شيا.

تهنئة

وهنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على تولي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الرئاسة الفخرية للاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والازدهار، وقال: «نفخر بأن نتعاون مع الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الإمارات للريشة الطائرة لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير الذي تشارك فيه 17 دولة آسيوية من بينها أقوى دول العالم في هذه الرياضة الأولمبية، وتأتي هذه البطولة امتداداً للبطولات العالمية للريشة الطائرة التي كانت دبي سباقة في استضافتها، حيث أقيمت 4 بطولات عالمية في مجمع حمدان الرياضي كانت نهائيات بطولات العالم التي أقيمت على مدار أربع سنوات متتالية».

وقالت نورة الجسمي: «لقد عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز رياضي رائد، ويشرفنا ويسرنا هذه المرة أن نستضيف بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة، نحن سعداء جداً بردود الأفعال التي وصلتنا لحد الآن، ونتوقع أن يكون عدد الجماهير كبيراً، ويليق بحدث كبير كهذا. أطيب تمنياتي لفريق الإمارات للريشة الطائرة».

وقال جاسم كنسو: نحن سعداء بأن البطولة ستنظم لأول مرة في دبي وهو الأمر الذي يعطي البطولة ثقلاً كبيراً، بفضل مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، ويسعد الاتحاد الدولي أن يوفر كافة سبل الدعم للبطولة«.

وصرح رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة انطون سوبوو في حديثه عن هذه البطولة قائلاً:«نحن فخورون بأن يقام أول حدث كبير للريشة الطائرة بمنطقة غرب آسيا في الإمارات، إن استضافة بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة 2023 في دبي ستخلق إثارة جديدة، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة آسيا للريشة الطائرة، مما سيكسبها أهمية لكونها نافذة مؤهلة للألعاب الأولمبية».

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