«رالي أبوظبي الصحراوي» النسخة 32 تنطلق 25 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه الأنظار في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية نحو قلب العاصمة الإماراتية، مع انطلاق النسخة الثانية والثلاثين من رالي أبوظبي الصحراوي في 25 فبراير الجاري، وقام منظمو رالي أبوظبي الصحراوي، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية منذ فترة طويلة، بضم رالي أبوظبي الصحراوي إلى موسم بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الافتتاحي في عام 2022، وكلهم حماسة لتقديم نسخة جديدة تماماً من الحدث إلى مجتمع الراليات الصحراوية هذا العام.

تفوق

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: على الرغم من دخول بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية موسمها الثاني، فقد تفوقت على نظيراتها لتقدم أعلى مستوى في هذه الرياضة.

وأضاف: لقد توحدت جهود الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم) لأول مرة لإنشاء هذه البطولة لتشكل قمة الإثارة والتشويق في عالم الراليات الصحراوية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من القصة. ويجلب رالي أبوظبي الصحراوي معه الكثير من تاريخه الخاص في البطولة، ويستمر في النمو والازدهار تحت إشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية. إن مدينة أبوظبي المزدهرة مع التقاليد والتضاريس القديمة ستضفي المزيد من السحر والتقنية على الرالي على حد سواء - ونتطلع إلى صناعة التاريخ هذه المرة.

وسيكون رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام الأكثر تحدياً حتى الآن، حيث رفعت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الرهانات على الفوز بلقب الرالي. وسيكون أمام المتسابقين مسار أطول للتعامل معه، ومسافة 237 كم أكثر من عام 2022، وستبلغ مسافة الرالي الإجمالية 2170 كم.

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