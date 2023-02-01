ليلة حاسمة في دولية دبي للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تدخل النسخة 32 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، مرحلة حاسمة اليوم من خلال ختام الدور الأول، وتتضمن الجولة الأخيرة 3 مباريات مصيرية، الأولى بين منتخب الإمارات والوحدة السوري ضمن المجموعة الأولى، الخاسر فيها سيودع البطولة فيما يصعد الفائز للدور ربع النهائي، وفي نفس المجموعة يلتقي سترونج الفلبيني ودينامو اللبناني لفك الارتباط بينهما وتحديد بطل المجموعة والوصيف بعدما حافظ الفريقان على سجلهما خالياً من أي خسارة برصيد 6 نقاط، في الوقت الذي ضمن فيه النصر الليبي من نفس المجموعة الصعود للدور التالي.

وتتجه الأنظار نحو المجموعة الثانية الحديدية عندما يلتقي قطبا السلة اللبنانية الرياضي وبيروت للحاق بالإفريقي التونسي متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط من فوزين متتاليين على سلا المغربي وبيروت، مع الإشارة إلى أن الفريق التونسي كان قد التقى في ساعة متأخرة من مساء أمس الرياضي اللبناني في مباراة جماهيرية، وتأهل الفرق الأربعة من هذه المجموعة وتنتظر حسم الترتيب لتحديد مواجهاتها المقبلة مع فرق المجموعة الأولى.

وجرت مباراتان في اليوم الرابع للبطولة لحساب المجموعة الأولى فاز فيهما سترونج الفلبيني على الوحدة السوري 87-61 ودينامو اللبناني على النصر الليبي 101-87.

من ناحية أخرى، أشاد لطيف ناصري رئيس مجموعة «صدف» أحد الرعاة في البطولة بجهود اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، مشيراً إلى أن مجهودات القرقاوي ساهمت في استمرار البطولة طوال تاريخها الممتد أكثر من 30 عاماً، وعبّر ناصري، الذي تابع مباريات اليوم الرابع، عن سعادته بعودة البطولة بعد فترة توقف عامين وقال إن المستوى الفني الذي قدمته الفرق حتى الآن يدل على حسن اختيارها للمشاركة.

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