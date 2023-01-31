«دبي كابيتالز» يهزم «فرسان أبوظبي» في دوري الكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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قدم فريق «دبي كابيتالز» عرضاً رائعاً واستطاع تحقيق فوز مستحق على فريق «أبوظبي نايت رايدرز» اليوم باستاد أبوظبي الدولي للكريكيت، وذلك ضمن منافسات ختام الأدوار التمهيدية من «دوري موانئ دبي العالمية T20 للكريكيت» المقامة حتى الـ 12 فبراير الجاري، وأسعد فوز «دبي كابيتالز» الجماهير الغفيرة في مدرجات استاد أبوظبي الدولي، لا سيما وأنه اقترب من حجز مكان له بين الفرق الكبار في نهائيات النسخة الأولى من أول دوري إماراتي معتمد في الكريكيت.

كما سجل «دبي كابيتالز» فوزه الثالث في 8 مباريات خاضها الفريق خلال مواجهات البطولة، في حين حافظ فريق أبوظبي على حظوظه في البطولة التي يتوقع لها أن تدخل مرحلة الجد بالاقتراب من المرحلة الثانية، والتي ستجمع أهم وأقوى نجوم اللعبة من المحترفين العالميين إلى جانب صفوة اللاعبين المحليين في دوري الإمارات للكريكيت.

يذكر أن النسخة الافتتاحية من «بطولة موانئ دبي العالمية T20 للكريكيت» ضمت 6 فرق هي: فرسان أبوظبي، أفاعي الصحراء، دبي كابيتالز، جلف جاينتس، ماي ايمارتس، الشارقة ووريرس، وذلك تحت رعاية مجموعة موانئ دبي العالمية.

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