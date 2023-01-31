منتخب الجودو يصل باريس استعداداً لـ«الغراند سلام»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يصل منتخبنا الأول للجودو غداً الخميس العاصمة الفرنسية باريس استعداداً للمشاركة في بطولة باريس غراند سلام 2023، التي تقام خلال يومي 4 و5 الجاري بمشاركة 550 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، من بينها 9 دول عربية، هي: الإمارات، والبحرين، وقطر، والمغرب، وتونس، ولبنان، والعراق، والجزائر، وجيبوتي. وسيظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى مساء بعد غد الجمعة حسب لائحة البطولة.

وكان منتخبنا الأول قد أقام معسكرات في بلغاريا وبلجيكا استعداداً لتحدي باريس المقبل. وضمت بعثة الفريق كلاً من: ميثاء النيادي «وزن تحت 52 كغم»، وباتسو التان «وزن تحت 57 كغم»، وجورام أرام «وزن تحت 66 كغم»، وتلال شفيلي «وزن تحت 81 كغم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كغم»، وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كغم»، إضافة إلى مدرب المنتخب الأول الكابتن فيكتور، ورئيس البعثة ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وشدد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة من المعسكرات والمشاركات، استعداداً لأولمبياد باريس 2024، مؤكداً أن مشاركة جودو الإمارات في بطولة القدس المقررة في منتصف فبراير الجاري ستكون نسائية بمشاركة لاعبتين، هما ميثاء النيادي، وباتسو التان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز