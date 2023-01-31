8 لاعبين ولاعبات إلى نهائي تأهيلية بطولة «أساتذة البادل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت البطولة التأهيلية للجولة العالمية لأساتذة البادل عن تأهل 8 لاعبين ولاعبات من البطولة المفتوحة للمقيمين في الإمارات، إلى النهائيات، وأقيمت المنافسات في نادي «بادل أرينا» في الشارقة بمشاركة 40 لاعباً، وبرعاية مجموعة بريد الإمارات، وهم إغناسيو قادييا ومارتن نوتشيزيه وجوردي كاسانوفا وخافير رودريغيز على مستوى بطولة الرجال، وآنجيلا كارو وسول بيريز وآيريس مورسيا وكرستينا نفارو من بطولة السيّدات، وسيشاركون في نهائيات البطولة التأهيلية للجولة العالميّة لأساتذة البادل، المقررة 12 فبراير المقبل في مركز أبوظبي للبادل بمدينة خليفة والكائن في استاد زايد للكريكيت.

وأقيمت المنافسات بالشراكة مع اتحاد الإمارات للبادل تنس ومجلس أبوظبي الرياضي وبحضور عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات.

من ناحية أخرى يتم تنظيم البطولة الحصريّة لمواطني الإمارات من 3 إلى 5 فبراير في أكاديمية البادل العالميّة في دبي، ويتنافس لاعبو البادل من المستوى المتقدم من دول مجلس التعاون في المرحلة الثالثة يومي 10 و11 فبراير في أبوظبي كريكت سبورتس هب في مركز أبوظبي للبادل في استاد زايد للكريكيت.

بطاقة

ويحصل كل فريق فائز على البطاقة المؤهلة للعب أمام أفضل لاعبي البادل في العالم في الجولة التأهيلية لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل، والتي تقام من 18 وحتى 20 فبراير في «321 سبورتس» بجزيرة الحديريات. ويلي ذلك إجراء القرعة الرئيسة للبطولة الكبرى التي تقام في الفترة من 21 وحتى 26 فبراير المقبل في باب النجوم بجزيرة الحديريات بأبوظبي، كما يحصل كل فريق من الفائزين الستة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

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