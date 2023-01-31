«حضور» تتصدر الحول و«غازي» يتسيد الزمول في تمهيدي المرموم

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت على ميدان المرموم صباح أمس، فعاليات السباق التمهيدي العاشر لهجن أبناء القبائل، وذلك من خلال تحديات الحول والزمول التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ونجحت (حضور) بشعار شعفار غلام موسى أحمد البلوشي في حصد صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات بعد أن سجلت توقيتاً وقدره 12:53:8 دقيقة، ونالت (حشيمة) المملوكة لـ سيف مبارك سيف الكتبي قمة الحول المهجنات في ثاني الأشواط بحسمها للمعركة في توقيت بلغ 12:43:2 دقيقة. وكان التألق من نصيب شعار سعد غدير عبيد الكتبي في ثالث الأشواط للزمول المحليات، حيث تمكن (غازي) من تحقيق الناموس في زمن وقدره 13:22:3 دقيقة.

وواصل (غرياف) لـ سعيد منانه غدير اجتبي مشوار تألقه بإحرازه المركز الأول في الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن بلغ 12:54:9 دقيقة. وكان التوقيت الأفضل في تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل من نصيب (بشاير) لـ سلطان سيف مبارك الكتبي والتي حققت صدارة الشوط الثالث عشر للحول المحليات بزمن وقدره 12:41:8 دقيقة.

تحديات الثنايا

وفي تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت ضمن السباق التمهيدي العاشر، على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات. تمكنت (وبره) لـ علي سالم علي سليّم الكتبي من الفوز بالصدارة في الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات وذلك بعد وصولها لخط النهاية في زمن وقدره 12:57:8 دقيقة.

واستطاعت (شواهين) بألوان شعار حمود سعيد الصغيّر الجنيبي أن تظفر بناموس التحدي الثاني للثنايا البكار المهجنات بزمن بلغ 12:47:8 دقيقة. وكانت صدار الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث من نصيب شعار مظفّر غلام موسى أحمد البلوشي والذي قدم (زعبيل) على القمة بتوقيت 12:48:2 دقيقة.

ونجح (محيط) لـ سلطان حميد سلطان بالكديدا في الحصول على صدارة رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات بتوقيت بلغ 12:53:0 دقيقة. وحازت (دانات) بشعار ضاحي عبدالله ضاحي عبدالله على التوقيت الأفضل في جميع الأشواط والذي تحقق في الشوط السادس للثنايا البكار المهجنات وبلغ 12:44:8 دقيقة.

استعدادات مكثفة

على جانب آخر، يواصل نادي دبي لسباقات الهجن التحضيرات والتجهيزات استعداداً للمهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة (ختامي المرموم 2023)، والذي ينطلق في الـ 11 الجاري، وفي ذلك الإطار قام قسم الصيانة بعملية تجهيز ميادين السباقات لتظهر بأفضل صورة وذلك من خلال تهيئة الأرضية ومنطقتي خط البداية والنهاية.

كما تم إجراء عمليات المراجعة للحدائق والنوافير المتواجدة داخل النادي، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لمنصات الميادين المختلفة، كما شهدت الأيام الماضية عمليات المراجعة للسور المحيط بالنادي ومحطة فحص المطايا، بجانب الأعمال على مستوى الجسرين المخصصين للأجانب.

ويحرص نادي دبي لسباقات الهجن على توفير البيئة المناسبة لجميع المشاركين في السباقات من خلال تحضير جميع المرافق بصورة مثالية، مع تجهيز المناطق المخصصة للسياح الأجانب ومتابعي السباقات بصورة مشرفة.

وتزدان أروقة النادي هذه الأيام بأعلام دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الراعية للحدث الكبير.

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