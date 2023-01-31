400 لاعب ولاعبة في «سوبر كاراتيه الجاليات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شارك 400 لاعب ولاعبة في بطولة كأس السوبر للجاليات، التي أقيمت في قاعة نادي الشارقة الرياضي وتتراوح أعمارهم من 5 سنوات وحتى 60 سنة، من الحزام الأصفر حتى الأسود يمثلون العديد من الجاليات المقيمة بالدولة تنافسوا في مسابقات الكاتا والكوميتيه وبقيادة عدد كبير من المدربين، وبمشاركة عدة أطقم تنظيمية وطبية وبإدارة 40 حكماً للمباريات التي أقيمت في 4 ملاعب ملأت جنبات الصالة، وسط تشجيع مثالي لجمهور كبير من أولياء الأمور ومحبي رياضة الكاراتيه امتلأت بهم صالة البطولة.

وشهد انطلاقة البطولة، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بحضور الخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، ومجموعة منظمي البطولة برئاسة عثمان سي في شرفادي، والحكم الدولي محمد بلحسن، عضو لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وأشاد الرزوقي بمستوى البطولة، متمنياً مشاركة المزيد من الجاليات في النسخ المقبلة، ومبدياً استعداد اتحاد الإمارات للكاراتيه لتقديم الدعم اللازم لها، ومشيراً إلى أن تنظيم البطولة يصب في مصلحة «كاراتيه الإمارات» في المستقبل القريب، وكاشفاً النقاب عن أن اللجنة الفنية في الاتحاد، وبالتنسيق مع المنظمين لبطولات الجاليات، أضافت بطولات الجاليات إلى«رزنامة» الاتحاد في الموسم الرياضي 2022/2023.

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