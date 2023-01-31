نادي الشارقة الرياضي يدشن معسكر التايكواندو الدولي التاسع

المصدر: البيان

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دشن نادي الشارقة الرياضي، معسكر التايكواندو الدولي الذي يقام للمرة التاسعة على التوالي، بمشاركة أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من تسع دول هي: الإمارات، السعودية، الأردن، مصر، تركيا، روسيا، السويد، اوزبكستان وكازاخستان، وتجري فعالياته بصالة التدريبات في سمنان.

ويستمر المعسكر الدولي حتى 5 فبراير القادم، تأهباً للمشاركة في بطولتي الفجيرة الدولية العاشرة المصنفة G2 والبطولة العربية للتايكواندو المصنفة G1، بمشاركة جميع الفئات لضمان التحضير الجيد قبل الدخول في منافسات البطولتين اللتين تستضيفهما إمارة الفجيرة مطلع فبراير القادم.

وظل معسكر تايكواندو الملك يسجل نجاحاً متواصلاً في كل دوراته السابقة، سواء على صعيد عدد اللاعبين أو الدول المشاركة، وظهرت نتائجه الإيجابية في عدد من البطولات التي خاضتها المنتخبات في شتى البطولات.

وعبر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن سعادته بتواصل هذا المعسكر للمرة التاسعة على التوالي، موحهاً شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وبالأخص إدارة الألعاب الفردية لحرصهم على الاستمرارية، وأكد على أن مثل هذه المعسكرات تحمل فوائد كثيرة من بينها تلاقي دائم بين الشعوب وتبادل الثقافات وبناء العلاقات واكتساب الإحتكاك الفني، مشيراً إلى التطور الكبير والملحوظ الذي أحدثته تلك المعسكرات ومدى ارتفاع مستوى لاعبينا من البنين والبنات والذي إنعكس على نتائجهم، متمنياً لجميع الوفود المشاركة إقامة سعيدة والاستمتاع بالأجواء الشتوية وتقديم الأفضل خلال البطولات القادمة.

من جانبه رحب علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بضيوف الإمارة من كل الدول المشاركة في المعسكر، مشيراً إلى أن المعسكر فرصة ملائمة لأبنائنا اللاعبين لتحضير أنفسهم بشكل مميز من خلاله، مشيداً بالزيادة الكبيرة في عدد اللاعبين المشاركين وأيضاً الدول، وهذا يدل على النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي بات يملكها معسكر نادي الشارقة للتايكواندو.

ولفت رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي إلى أن النادي يعمل باستمرار على تجويد أداء عمل جميع الألعاب بالنادي وإضافة مزيد من الألقاب والبطولات، مشيراً إلى أن النادي يعمل وفق النهج الذي وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة للألعاب الفردية والتي يترجمها المجلس الرياضي على أرض الواقع والتي بفضلها تواجد النادي في كافة المحافل سواء الداخلية أو الخارجية.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، أن النادي يحرص على إقامة هذه المعسكرات الدولية لتحقيق الاستفادة القصوى للاعبينا من خلال الاحتكاك بعدد مختلف من المدارس في اللعبة، مشيراً إلى أن المعسكر يضم 5 من الأبطال العالميين بالإضافة لتواجد المنتخب السعودي والذي يعتبر إضافة نوعية كبيرة لمعسكر الشارقة الدولي.

وأشار رئيس الألعاب الفردية بقلعة الملك إلى أن الهدف الذي يعمل عليه النادي هو الارتقاء بمستويات اللاعبين وإيصالهم للمحافل الدولية لرفع علم الإمارات عالياً وإبراز مكانة الدولة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مبيناً أن النادي يعمل باستمرار لمواصلة هذه المعسكرات وأن يكون نادي الشارقة قبلة لكل لاعبي التايكواندو على مستوى العالم للمشاركة فيه.

حضر تدشين المعسكر كل من عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وشداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو، وعبداللطيف ناصر الفردان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي، ومحمد علي القصير المدير التنفيذي بنادي الشارقة الرياضي.

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