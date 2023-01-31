اختتام بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بنجاح منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط مشاركة 150 لاعبا ولاعبة يمثلون 36 ناديا على مستوى الدولة.

حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين وتقديم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأبطال 23 فئة، الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان، وطارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وأعضاء المجلس علي خوري وياسر سالم وخالد السويدي.

وشهدت البطولة حضورا جماهيريا غفيرا وتشجيعا كبيرا لنجوم الأندية المشاركة التي أكدت المكانة المرموقة لرياضة المواي تاي في المجتمع الإماراتي، وترجمت النجاحات الكبيرة التي قطعتها خلال فترة زمنية قصيرة.

وأسفرت لقاءات النهائيات عن مواجهات مثيرة ومنافسات قوية لفتت أنظار الجماهير في مدرجات البطولة التي أقيمت تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي، كما شهدت منطقة ( الفان زون ) تفاعلا جماهيريا كبيرا من قبل زوار البطولة ومحبي اللعبة.

وقال سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي : نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تقديرا لدعم سموه المتواصل لتحقيق النهضة المأمولة لرياضة المواي تاي، مؤكدا أن ما شهدته بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات من مستويات فنية مميزة ومواجهات تنافسية عالية تترجم زيادة عدد الممارسين للرياضة وحرص الأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد.

وأضاف: نفخر بهذه النجاحات التي تمثل مكسبا مهما لرياضة المواي تاي وتدعم خططنا الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة، ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان، ونتقدم بالتهاني والتبريكات لجميع الفائزين في مختلف فئات النزالات، ونثمن دور الأندية المشاركة واللاعبين في إثراء الأجواء التنافسية للبطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز