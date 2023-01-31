التايلندي أدني انجلين بطلاً للنسخة الثامنة من طواف الشارقة الدولي

المصدر: وام

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، شهد الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية حفل ختام النسخة الثامنة من طواف الشارقة الدولي ، حيث توج ادني فان انجلين من فريق روجاي التايلندي بلقب الطواف كما توج الفائزين بالمرحلة الأخيرة التي كانت مسك الختام بفضل المنافسة المثيرة التي احتدمت بين المشاركين لحسم المراكز الأولى .

شهد الختام وشارك في تتويج الفائزين سعادة منصور بوعصيبة رئيس إتحاد الإمارات للدراجات وسعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وسعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وسعادة سالم المهيري رئيس المجلس البلدي بالشارقة وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي سعادة عبداللطيف الفردان وسعادة عادل صالح الحمادي وسعادة حمد سالم بن حمودة رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية وجمال بوزنجال ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسالم المزروع ممثل مصرف الشارقة الإسلامي والحكام وممثلي الجهات الراعية والداعمة، وممثلي وسائل الإعلام وجمهور كبير حضر الطواف.

وبالنسبة لنائج المرحلة الخامسة والأخيرة: الأول لوكاس كارستين من فريق روجاي وحصل على الميدالية الذهبية، والثاني بول غريغا من فريق شباب الأهلي وحصل على الميدالية الفضية، والثالث ايرواندي لاكاسيك من فريق ترينغانو وحصل على الميدالية البرونزية.

أما بالنسبة لقمصان التميز: فاز بالقميص الأصفر برعاية مصرف الشارقة الإسلامي أدني فان انجلين من فريق روجاى بالمركز الأول وكأس الطواف لهذه النسخة وتلاه أريا فونزافاس من فريق روجاى بالمركز الثاني والميدالية الفضية ثم رودولف ريمخي من فريق ألماتي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

أما القميص الأخضر لأفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة وتجارة وصناعة الشارقة فاز به نسيم السعيدي من فريق شرطة دبي .. وفاز أيمن شيدي من فريق ترينغانو بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.. والقميص الأبيض لأفضل زمن في الترتيب العام للشباب، برعاية مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، فاز به رودولف ريمخي من فريق ألماني.

أما قميص علم الإمارات لأفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي ففاز به عبد الله جاسم لاعب منتخب الإمارات .. وتوج فريق روجاى التايلاندي بأفضل فريق في الطواف.

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