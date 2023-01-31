17 دولة تشارك في البطولة الآسيوية للريشة الطائرة

المصدر: البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة عن تنظيم بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة، التي تقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والتعايش في دولة الإمارات الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وبدعم من مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وتنظمها بيوند باوندرز للإستشارات الرياضية في مدينة إكسبو خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير 2023، وتشارك فيها 17 دولة آسيوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه كل من سعادة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجاسم كنسو نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة الريشة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

كما تحدث في المؤتمر الصحفي موسى ناشد أمين عام الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، ود. ساتيا مينون: الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن كوربوريشن، واللاعبة الهندية بي في سيندو بطلة العالم في كرة الريشة والمصنفة 6 على العالم الحاصلة على فضية أولمبياد ريو 2016 وبرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن كأس البطولة وإجراء مراسم القرعة للفرق المشاركة وهي: الصين، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، كوريا، الهند، تايلاند، تايوان، سنغافورة، كازخستان، البحرين، هونغ كونغ، أوزبكستان، سوريا، لبنان، وباكستان بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن البطولة المنافسة في فئات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات والزوجي المختلط، وتفتتح البطولة بمباريات جماعية، تليها مرحلة خروج المغلوب، وستمنح البطولة اللاعبين الفرصة للتأهل لبطولات العالم للريشة الطائرة وهي كأس سوديرمان وكؤوس توماس وأوبر وغيرها من البطولات الكبرى.

وهنأ سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي اتحاد الإمارات للريشة الطائرة على تولي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الرئاسة الفخرية للاتحاد مؤكدًا أن الاتحاد على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والازدهار، ورحب بالحضور كما رحب بالبطلة الأولمبية اللاعبة العالمية بي في سيندو المصنفة 6 على العالم، وقال: "نفخر بأن نتعاون مع الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة واتحاد الإمارات للريشة الطائرة لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير الذي يشارك فيه 17 دولة آسيوية من بينها أقوى دول العالم في هذه الرياضة الأولمبية، وتأتي هذه البطولة امتدادًا للبطولات العالمية للريشة الطائرة التي كانت دبي سباقة في استضافتها، حيث أقيمت 4 بطولات عالمية في مجمع حمدان الرياضي كانت نهائيات بطولات العالم التي أقيمت على مدار أربع سنوات متتالية".

وأضاف سعيد حارب: "تحظى رياضة الريشة الطائرة باهتمام كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام، وفي دبي على وجه خاص كونها رياضة أولمبية، واتخذها اللاعبون الدوليون مقرًا لهم للاستعداد للأولمبياد من خلال التدريب في منشآتنا الرياضية المصممة وفق أحدث المواصفات العالمية، ومن أبرزهم اللاعب الدنماركي فيكتور أكسيلسن الذي تدرب في دبي وتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ونأمل أن تلهم هذه البطولة عددًا من شباب وشابات الوطن لممارستها والتطور فيها وصولًا إلى التمثيل المشرف للدولة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية".

واختتم حارب: " إن تنظيم البطولة في مدينة اكسبو سيزيد من روعة المنافسات، وسيلهم المتنافسين لتقديم أفضل ما لديهم، ونحن ندعم كل الجهود لنشر هذه الرياضة وتوفير سبل النجاح لبطولاتها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة، التي ستسهم في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي ومنظمي الفعاليات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة".

وتقدمت نوره الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وأثنت على دور مجلس دبي الرياضي ودعم الهيئة العامة للرياضة، وأوضحت أن الحدث يتم تنظيمه لأول مرة في دبي ووقع الاختيار على مقر إكسبو دبي كونه وجهة سياحية عالمية، وتقيم الفرق المشاركة بفندق الروف اكسبو القريب من موقع المنافسات، وأكدت على تقديم كافة سبل الدعم للفرق المشاركة من قبل اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وشركة بيوند بوندريس المنظمة للحدث.

وقالت نورة الجسمي: "لقد عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز رياضي رائد. ويشرفنا ويسرنا هذه المرة أن نستضيف بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة، نحن سعداء جدا بردود الأفعال التي وصلتنا لحد الآن، ونتوقع أن يكون عدد الجماهير كبيرًا، ويليق بحدث كبير كهذا. أطيب تمنياتي لفريق الإمارات للريشة الطائرة".

وقال جاسم كنسو: نحن سعداء بأن البطولة ستنظم لأول مرة في دبي وهو الأمر الذي يعطي البطولة ثقلًا كبيرًا، بفضل مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، ويسعد الاتحاد الدولي أن يوفر كافة سبل الدعم للبطولة".

وصرح رئيس الاتحاد الأسيوي للريشة الريشة انطون سوبوو في حديثه عن هذه البطولة قائلا: "نحن فخورون بأن يقام أول حدث كبير للريشة الطائرة في آسيا بمنطقة غرب آسيا. إن استضافة بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة 2023 في دبي ستخلق إثارة جديدة بين الأعضاء المشاركين، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. والأهم من ذلك، أن هذا الحدث سيكون مساهمة كبيرة في نمو رياضة الريشة الطائرة في منطقة غرب آسيا، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بطولة آسيا للريشة الطائرة، مما سيكسبها أهمية لكونها نافذة مؤهلة للألعاب الأولمبية ".

من جهة أخرى، قال الدكتور ساثيا مينون، الرئيس التنفيذي لـبيوند باوند بوردريز: "يشرفنا أن نستضيف لأول مرة في الشرق الأوسط، واحدة من أهم الأحداث الرياضية، بطولة آسيا للريشة الطائرة، بدبي لعام 2023، التي من المنتظر أن تفتح فصلا جديدا لنمو القاعدة الجماهيرية والشعبية لهذه الرياضة في المنطقة".

وأضاف: "لقد بذل فريقنا الكثير من الجهد لتقديم تجربة عالمية المستوى للفرق الزائرة والمشاركة. ولأن الدول الكبرى تشارك بفرق قوية، فلا شك في أن الجماهير ستستمتع بمشاهدة مباريات مثيرة تليق بهذا الحدث. نتمنى التوفيق لجميع الفرق".

وأسفرت مراسم قرعة البطولة عن تقسيم الفرق المشاركة على 4 مجموعات بواقع 4 فرق في المجموعة الأولى والثانية والرابعة و5 فرق بالمجموعة الثالثة، وجاءت نتائج القرعة كالتالي: في المجموعة الأولى الصين، كوريا، سنغافورة، وأوزبكستان، وفي المجموعة الثانية ماليزيا، الهند، كازاخستان، والإمارات، وفي المجموعة الثالثة إندونيسيا، تايلاند، البحرين، سوريا، ولبنان، وفي المجموعة الرابعة اليابان، تايوان، هونغ كونغ، وباكستان.

ويأتي تصنف الصين حاملة اللقب واليابان وصيفة نسخة 2019 كأفضل فريقين، يحتلان صدارة مجموعتين من المجموعات الأربع، كما تحتل إندونيسيا المركز الثالث، في حين تأتي ماليزيا في المركز الرابع في البطولة. وستعلق إندونيسيا آمالها على أنتوني سينيسوكا جينتينج الحائز على الميدالية الأولمبية والمصنف في المركز الـ 2 عالميا، والحائز على الميدالية الذهبية ثلاث مرات في بطولة الفرق الآسيوية، بينما تعوّل ماليزيا على نجميها سوه ووي ييك وآرون شيا.

وسيقود الفريق الهندي، بي في سيندهو وإتش إس برانوي، البطل الأولمبي لمرتين، والمصنف في المركز الـ 9 عالميا، أملا في إعادة سحر دورة ألعاب الكومنولث برمنغهام 2022.

أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة المضيفة، فيتطلع فريقها الشاب إلى ترك بصمة على أرضه وأمام جماهيره.

ومن بين الأسماء الكبيرة الأخرى، سيكون لدى سنغافورة حظوظ كبيرة بمشاركة صاحب المركز الثامن، لوه كين يو، بطل العالم السابق، في حين أن تشو تيان تشن صاحب المركز الـ 5 عالميا سيكون من بين الأشخاص الصعب مواجهتهم من فريق تايبيه الصيني.

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