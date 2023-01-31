ماجد المرزوقي أجمل استعراض في «الفلاي بورد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز ماجد حبيب المرزوقي بلقب أجمل استعراض في الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفلاي بورد والتي أقيمت على كاسر الأمواج في أبوظبي،بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية. وحل ثانياً سعود الحمادي وثالثاً جمال الجناحي وفي فئة المبتدئين حقق المركز الأول محمد حشر الفلاسي يليه خالد جمعة الفلاسي ثم سعيد الفلاسي.

وكرم الفائزين خليفة السويدي رئيس قسم أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية وأحمد الطاهر مشرف عام السباق. وقدم المتسابقون الـ 14 من الإمارات، والأردن والمغرب فواصل استعراضية مميزة بحضور جماهيري غفير على مدار 90 دقيقة من التحدي والتي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ووجه ماجد المرزوقي الشكر إلى نادي أبوظبي للرياضات البحرية قائلاً: وفق الجميع في تقديم يوم مميز والقادم أفضل. بدوره، أشاد جمال الجناحي بالموقع المميز للسباق الاستعراضي وقربه من الجماهير الغفيرة التي شهدت المنافسات، قائلاً إن وصول عدد المشاركين إلى 14 يشهد على انتشار البطولة بين الشباب.

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