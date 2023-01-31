منافسة لبنانية تونسية وإثارة جماهيرية في «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تميزت مباريات اليوم الثالث في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 32 التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بالحضور الجماهيري في مباراتي الأفريقي التونسي وبيروت اللبناني، الرياضي اللبناني وسلا المغربي، وأضفى حضور الجمهور التونسي، إثارة كبيرة مع الجمهور اللبناني وانعكس على مستوى المباراة التي نجح فيها الأفريقي في الفوز على بيروت بفارق 3 نقاط فقط «74-71»، لحساب المجموعة الثانية وهو نفس الفارق في فوز الرياضي اللبناني على سلا المغربي «81-78»، وقدمت الفرق الأربعة أفضل مستوى فني في البطولة حتى الآن.

وأعرب عيسى درويش مدير عام شركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة منظم البطولة عن ارتياحه لقوة المباريات في أول 3 أيام، مؤكداً أن البطولة ستشهد مباريات أكثر ندية وحماساً بين الفرق خلال الأيام القادمة وستظهر مستويات عالية من اللاعبين ونجوم البطولة.

وأضاف عيسى درويش: «شهدنا ثلاثة أيام جميلة من كل الجوانب الفنية والمهارية وتواصل جمال المنافسات إلى مدرجات صالة النصر التي تقام فيها مباريات البطولة، حيث شجعت الجماهير فرقها بحماس وسط هتافات وإيقاعات جميلة، وأتمنى لجميع الجماهير الاستمتاع بالأجواء الجميلة للبطولة والتشجيع المثالي والتحلي بالروح الرياضية فـي البطولة التي تقام للتنافس داخل الملعب وكذلك لترسيخ الألفة والمحبة بين فرق البطولة».

بطولة عريقة

كما ثمن سلطان صقر السويدي الأمين العام السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة الجهود التي يبذلها اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة ومجلس إدارة الاتحاد في سبيل استمرار بطولة دبي لأكثر من ثلاثة عقود رغم قلة الدعم، واصفاً حالهم بأنهم كمن يحفرون في الصخر سعياً وراء الحفاظ على هذا الحدث الرياضي الدولي الفريد في منطقة الشرق الأوسط وتابع قائلاً: «كم من بطولة توقفت نتيجة شح الإمكانيات المادية باستثناء دولية دبي للسلة التي فرضت نفسها وحافظت على استمراريتها بفضل التضحيات التي يقدمها اتحاد اللعبة بقيادة القرقاوي وأيضاً بسبب الاختيار الدقيق للفرق والمنتخبات المشاركة».

3 مباريات اليوم

تتواصل مباريات البطولة في يومها الخامس، حيث تقام 3 مباريات مساء اليوم ابتداءً من الخامسة مساء حيث يلتقي بيروت اللبناني وسلا المغربي لحساب المجموعة الثانية، تليها في السابعة مساءً مباراة منتخبنا الوطني مع النصر الليبي ثم تختتم مباريات اليوم بلقاء الرياضي اللبناني والأفريقي التونسي في مواجهة من العيار الثقيل لحساب المجموعة الثانية في سباق صدارة المجموعة.

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