20 فريقاً في طواف الإمارات للسيدات 2023

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، مشاركة 20 فريقاً «13 عالمياً – 7 قارية»، في المنافسات التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير، التي تنطلق من دبي، وتنتهي في أبوظبي، عبر 4 مراحل بمجموع 468 كم.

وتضم الفرق العالمية لفئة الدراجات للسيدات، كلاً من كانيون سرام، إف دي جاي سويس فيوتشرسكوب، فينيكس ديسيونينك، هيومان باوارد هيلث، إسرائيل بريمير تيك رولاند، ليف ريسينج تيكفايند، موفيستار تيم، تيم دي إس إم، تيم جيكو العلا، تيم إس دي ووركس، تريك سيجافريدو، فريق الإمارات العربية المتحدة ADQ، وفريق أونو إكس للدراجات.

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