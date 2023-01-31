روزنامة حافلة بالسباقات البحرية في دبي فبراير المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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تحفل روزنامة السباقات البحرية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال شهر فبراير المقبل بالعديد من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة ضمن أجندة الموسم الرياضي 2022 ـ 2023. ويستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سلسلة من النشاطات الرياضية البحرية التنافسية والمجتمعية اعتباراً من السبت المقبل الذي يشهد انطلاقة وإقامة حدثين الأول بدء فعاليات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك والثاني سباق دبي لقوارب التجديف الحديث (الجولة الثانية من بطولة الإمارات) والذي يدخل روزنامة فعاليات النادي للمرة الأولى ويتضمن 16 سباقاً في فئات الفردي والزوجي والرباعي رجال وسيدات تحت 17 عاماً وتحت 19 وتحت 23 وكبار.

ويترقب عشاق هواية صيد الأسماك في دبي انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) التي سينظمها النادي على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 9 وحتى 12 فبراير المقبل، حيث رصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبلغ 200 ألف درهم مجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة منها 170 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى الثالث عشر في فئة الكنعد و30 ألفاً للمراكز الأولى للسكل.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك (الكنعد والسكل) بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي في إطار اهتمامه المتواصل بتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية من خلال استقطاب مختلف الفئات مما يعزز من دور النادي تجاه المجتمع.

ويقام يوم الأحد الموافق 12 من الشهر نفسه سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من جزيرة القمر وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 27 ميلاً بحرياً في تحدٍ جديد للنواخذة والبحارة لاختبار جاهزية السفن قبل الموعد الكبير مع مسك ختام الموسم الرياضي البحري في كرنفال القفال رقم 32 والذي سيقام مايو المقبل.

ومن المقرر أن ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللعام الثالث على التوالي خلال شهر فبراير كرنفال أصحاب الهمم وتحديداً في الـ18 منه ويجمع شريحة مهمة في المجتمع في تنافس رياضي مختلف ومهرجان مجتمعي فريد بالتنسيق مع نادي دبي لأصحاب الهمم وعدد من الاتحادات والمؤسسات.

وتعود مع نهاية فبراير منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات مع إقامة مسابقات الجولة الثانية في 4 فئات هي الاستعراض الحر وهايدروفويل ووينيغ فويل وتوين تيب وتجمع نجوم منتخبنا الوطني مع محبي هذه الرياضة وممارسيها من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة.

جولتان

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية 2022 ـ 2023 وللمرة الأولى جولتين من بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث التي تقام تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وتقام السبت المقبل منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث - الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2023 - فيما سيشهد مارس المقبل إقامة منافسات سباق دبي لقوارب التجديف الحديث - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023 - حيث سيحدد الموعد لاحقاً.

كما سينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية هذه البطولة للمرة الأولى، حيث تشهد 6 محطات بين الأندية البحرية في الدولة وتعد بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث من أقدم المنافسات التي ينظمها الاتحاد بعد إشهاره عام 2009 حيث بدأت منذ عام 2012.

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