تتويج الأيرلندي مالكروي بلقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج اللاعب الأيرلندي شمالي روري مالكروي، بلقب النسخة الـ34 لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، التي أقيمت أمس بملعب «المجلس» في نادي الإمارات للغولف، ضمن جولة «دي بي وورلد» جوائز تبلغ 9 ملايين دولار.

حضر التتويج، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، واللواء «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وهشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد إبراهيم الشيباني العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادية في الإمارة، مؤسسة دبي للاستثمار، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

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