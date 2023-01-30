إنطلاق بطولة الشرطة للرماية بميادين الخصيرة في الشارقة

المصدر: وام

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انطلقت اليوم بميادين الخضيرة بالشارقة "بطولة الشرطة للرماية" السنوية التي ينظمها إتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية وتستضيفها القيادة العامة لشرطة الشارقة ،وتستمر حتى 9 فبراير المقبل بمشاركة /13/ فريقاً يمثلون مختلف قيادات وزارة الداخلية والهيئة العامة للدفاع المدني وقوات الأمن الخاصة إلى جانب مشاركة منتخبي السعودية والبحرين للرماية. ‏

حضر انطلاق البطولة العميد الدكتور محمد خميس العثمني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة و العميد عارف الريس مدير إتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية والعميد ركن مبارك بن سعد الدوسري رئيس الاتحاد السعودي لقوة الأمن الداخلي إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية‎ وشرطة الشارقة.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية في مسابقة رماية المهارات الحركية التكتيكية لفئة /رجال - سيدات - ضباط / التي تعزز من مهارة الرماة عند مواجهة الفرضيات المختلفة التي قد تتطلب طبيعة عملهم التعامل معها ، وقد شارك بها جميع الفرق بواقع/450/ متسابقاً من الرماة حيث أظهروا مستوى متميزاً ومنافسة مثيرة فيما بينهم وتتواصل المنافسة على الفرضية الأولى من المسابقة لمدة ثلاثة أيام تعقبها المنافسات على الفرضيات التالية المدرجة بأجندة البطولة وهي فرضيات رماية العمليات الشرطية بالبندقية وفرضيات تحدي السرعة وفرضيات رماية المستجيب الأول بإجمالي /14 / فرضية يتنافسون خلالها على مدار 10 أيام.

و رحب العميد الدكتور محمد العثمني، بالفرق المشاركة من مختلف القيادات الشرطية والأمنية بالدولة وبالخليج معرباً عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والمشترك مع اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية في كافة المجالات الرياضة الشرطية مشيراً إلى أن تنظيم البطولة سنوياً هو تأكيد على نجاح مخرجاتها وعلى ما تتركه من أثر ايجابي في إعداد عناصر شرطية بمهارات أمنية وميدانية عالية على مستوى من الريادة التي ترتقي بأعلى المستويات الأمنية والشرطية.

وأكد العميد عارف الريس دعم وتطوير الرياضة الشرطية على مستوى القيادات بالدولة والمنتخبات الوطنية الذين يؤلون جهداً في تحقيق نتائج إيجابية في بطولات الرماية على المستوى العربي والإقليمي والدولي مشيراً إلى أن البطولة شهدت في اليوم الأول منافسات دمجت بين القوة والإثارة والتشويق بين الفرق المتنافسة، متمنياً لهم النجاح في تحقيق المراكز الأولى ضمن إطار الروح الرياضية العالية التي تصبو في تحقيق أهداف ‏البطولة.‏

وأعرب مدير اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية عن شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة على استضافة البطولة وتوفير كافة الإمكانات ‏في سبيل إنجاح البطولة بصورة متميزة ‏داعياً المشاركين إلى تقديم أفضل الخبرات والمهارات التي يمتلكونها في الرماية الشرطية بمختلف فرضياتها وتحقيق أحد أهم أهداف البطولة، وهو توطيد التلاحم والتعاون بين منتسبي الوزارة و إخوانهم من الدول الشقيقة.

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