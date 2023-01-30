تتويج الفائزين في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

المصدر: وام

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توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته السادسة عشرة، مُلاك الإبل الفائزين بالمراكز الأولى في مزاينة الإبل لسن المفاريد ضمن 8 أشواط للمحليات والمجاهيم التلاد والشرايا الشركاء لأبناء القبائل.

تم تتويج الفائزين بحضور إبراهيم جمعة الحوسني مدير الإدارة المجتمعية "شؤون منطقة الظفرة" بشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

و أسفرت النتائج في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم عن فوز " وحيدة " لمالكها عمران مسلم سعيد عمران المنهالي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني " مخربة " لمالكها ناصر العوضي سالم حميد المنهالي، وحلت في المركز الثالث " الشنوف " لمالكها زيد علي ناصر المري.

وفي شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 1 - محليات، ذهب المركز الأول إلى " جمرة " لمالكها عبدالله زايد عبدالله بوحميد المزروعي، وفي المركز الثاني " الشاهينية " لمالكها راشد محمد صالح الراشدي، أما المركز الثالث فكان من نصيب " خزامة " لمالكها منذر محمد علي فنخور الراشدي.

وسجلت النتائج في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم، فوز " وحيدة " لمالكها محمد سالم علي غريب العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني " جبعه" لمالكها راشد ناصر رقمان المري، وفي المركز الثالث " الحاكمة" لمالكها احمد سالم العوف سالم العامري.

و فازت بالمركز الأول في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 2- محليات، " أفعال" لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، وحصدت المركز الثاني " معالي" لمالكها ابداح حمد مبارك ال تواه الهاجري، وجاءت بالمركز الثالث " طرب" لمالكها معالي علي سالم بن ونيس الكعبي.

و في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 3 - مجاهيم، فازت بالمركز الأول " النعوس" لمالكها ضيف الله بن سعيد بن جبعان الدوسري، وذهب المركز الثاني إلى " وحيدة" لمالكها سالم بن راجح بن بطحان الفهيدة المري، وفي المركز الثالث " نزاحه" لمالكها عبدالله عبيد كردوس عبيد العامري.

وأظهرت النتائج في شوط مفاريد تلاد لابناء القبائل 3 - محليات، فوز " روعة" لمالكها زايد مبارك سعيد الوحيري المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني " وفا" لمالكها مسعود عمر بخيت المنصوري، وفي المركز الثالث " غلا" لمالكها عبدالله حسين حسن المحرمي.

و تقدمت إلى المركز الأول في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، " سمو" لمالكها رامس سالم صالح سعيد المنهالي، والمركز الثاني " رياسة" لمالكها سلطان فهد عايض الدوسري، وجاءت بالمركز الثالث " وسيمه" لمالكها سالم سهيل سالم المنهالي.

و في شوط مفاريد شرايا لابناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات، فازت بالمركز الأول " الظبي" لمالكها سعيد عبدالله سعيد العريمي، وذهب المركز الثاني إلى " رمز الشرقية" لمالكها علي محمد سليم راشد المزامي، وفي المركز الثالث " ذوق" لمالكها سليم صالح مسلم المحرمي.

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