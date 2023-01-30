الزعابي يدير نهائيات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بمصر

المصدر: وام

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شارك 5 من حكام الإمارات في إدارة منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الحالي.

وجاءت مشاركة حكام الإمارات ضمن مجموعة كبيرة من الحكام الدوليين للكاراتيه بالعالم تخطت 150 حكما.

وكان على رأس الحكام المشاركين، الحكم الدولي الإماراتي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات، عضو لجنتي الحكام بالاتحادين الآسيوي والدولي، والذي أسندت إليه أيضا إدارة نهائيات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي اقيمت في مدينة القاهرة.

فيما ضمت قائمة حكام الإمارات، محمد عزازي مقرر لجنة حكام الامارات وعبد الحميد يحي والحكم الآسيوي محمد صيام بالإضافة إلى الحكم الدولي الزيتوني مطيوط عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه

وقدم الزعابي شكره وتقدير إلى اللواء /م/ ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم اللامحدود له.



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