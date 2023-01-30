إنطلاق منافسات كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور بجوائز مالية تتجاوز 23 مليون درهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم منافسات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لسباقات الصقور التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية حيث تفتح البطولة آفاقاُ واسعة ومتجددة للرياضات التراثية عموماً والصيد بالصقور على وجه التحديد سواء على صعيد المنافسات والجوائز المالية التي تتجاوز 23 مليون درهم ، مع إطلاق شوطين سيكونان مسك ختام الموسم بمشاركة أفضل الطيور والصقارين للفوز بأغلى الجوائز وهما شوطي الكأس لفئة الشيوخ والعامة بواقع مليون درهم لكل شوط.

جاءت انطلاقة الحدث بحلته المتجددة (بطولة فخر الأجيال سابقاً) وسط أجواء غلفتها روح الفرح ومشاعر الفخر من المشاركين حيث أجمع الصقارون على أن المسمى الذي تحمله البطولة " كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " تحفز الجهود وتزيد من قوة التنافس مع سعي الجميع للتأهل إلى أشواط النخبة ومنا إلى أشواط الكأس الختامية.

وشهد اليوم الأول أشواط جير شاهين للعامة ملاك بمشاركة نحو 250 طيراً ، وفي الفترة الصباحية كسب حمد بن الشيخ مجرن الكندي شوط الرمز فرخ بالطير "مقنم" بزمن 18,143 ثانية يليه ثانياً الشعيفي محمد الخييلي بالطير "كحيلان" بـ 18,409 ثانية وثالثاً مجرن بن الشيخ مجرن الكندي بالطير "11" بـ 18,557 ثانية.

فيما تفوق مبارك سالم المرر في شوط الرمز جرناس بالطير "وقاد" بزمن 17,689 ثانية يليه راشد سعيد المنصوري بالطير "الابجر" بـ 17,982 ثانية ثم حمد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير "3119 فوكس" بـ 18,046 ثانية.

و يواصل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عملية الرصد الإلكترونية الذكي لأدق تفاصيل السباقات من أجل رصد الفوارق البسيطة للغاية التي تقل عن أجزاء الثانية في بعض الحالات بالنظر لتقارب المستويات بين الصقور المشاركة وقوة المنافسات وذلك من خلال فريق عمل متكامل في مقر المنافسات يقوم بمتابعة ومراجعة كافة النتائج أولاً بأول وهو ما يجعل مستويات الرضا عالية للغاية بين الصقارين المشاركين في ظل هذه الإجراءات الدقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز