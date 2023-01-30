روري مالكروي يُتوج بلقب «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج اللاعب الأيرلندي شمالي روري مالكروي، بلقب النسخة الـ34 لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، التي أقيمت أمس على ملعب «المجلس» في نادي الإمارات للغولف، والتي تُعد الحدث الثاني لسلسلة رولكس ضمن جولة «دي بي وورلد» لموسم 2023، بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار.

وتم تتويج روري مالكروي البالغ من العمر 33 عامًا والمصنف الأول عالمياً، في ختام المنافسات والتي حقق فيها 19 ضربة تحت المعدل مستفيداً من تسجيله 4 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لينال الجائزة المالية وقدرها مليون و53 ألف دولار، وهو بذلك تمكن من الحصول على لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للمرة الثالثة، حيث حصل على لقب البطولة نفسها لعامي 2009 و2015.

من جانبه، قال مالكروي: «كان فوزًا رائعًا ومميزًا حقًا والفوز في دبي له مذاق مختلف. كنت متحمساً للغاية لخوض منافسات بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، ولدي حماس شديد لإحراز لقب البطولة وعملت جاهدًا للوصول إلى ذلك الهدف الذي لم يكن سهل المنال، خصوصًا في ظل المنافسة القوية التي استمرت حتى الدقائق الأخيرة من الجولة الأخيرة. أتوجه بالشكر إلى منظمي البطولة، وشكراً دبي على هذا التنظيم الرائع، لقد سعدت كثيرًا بوجودي هنا».

ونال لقب وصيف البطولة الأمريكي باتريك ريد، الذي أنهى الجولة الرابعة برصيد 18 ضربة تحت المعدل، الذي تخلف بفارق ضربة واحدة تحت المعدل عن المركز الأول ليحل ثانيًا، في حين جاء في المركز الثالث الأسترالي لوكاس هربرت برصيد 16 ضربة تحت المعدل، يليه في المركز الرابع برصيد 15 ضربة تحت المعدل الإنجليزي كالوم شينكوين.

تتويج

حضر مراسم التتويج، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وهشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد إبراهيم الشيباني العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادية في الإمارة، مؤسسة دبي للاستثمار، وعبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وباوان منجال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة هيرو موتوكورب، وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي بنك الإمارات دبي الوطني، ومايك ستيورات المدير التنفيذي لبطولة جولة دي بي ورلد، وتوم فيليبس رئيس عمليات الشرق الأوسط للجولة الأوروبية.

وشهدت المنافسات إقبالًا كبيرًا من محبي ومشجعي الغولف، بالإضافة إلى العائلات التي استمتعت بمجموعة متنوعة من خيارات الترفيه في منطقة البطولة «تورنامنت تاون»، والتي ضمت العديد من الفعاليات والأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات.

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