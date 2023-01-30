أكاديمية دبا الفجيرة تنشر ثقافة قانون حماية الطفل

المصدر: دبا – البيان

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نظمت أكاديمية نادي دبا الفجيرة لكرة القدم ضمن سلسلة برامج التوعية والتثقيف - محاضرة توعية بعنوان «قانون حماية الطفل وديمة»، بالأندية وذلك حرصاً على تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة وتماشياً مع استراتيجية رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والتزامها أهمية حماية اللاعبين الأطفال وتوفير معايير السلامة والرفاهية للأطفال إلى جانب حقوق الطفل في الاستمتاع ببيئة آمنة وسليمة.

ألقى المحاضرة الدكتور حمد أحمد الزيودي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالنادي، وبدأ المحاضرة بإلقاء نبذة تعريفية عن مفهوم قانون وديمة وحقوق الإنسان وتطرق المحاضر للحقوق والحريات التي تضمنها القانون للطفل ومنحه حرية الرأي والتعبير والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق الصحية وتجنب مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف البدني والنفسي.

كما تناول المحاضر أهم ما استحدثه القانون من عقوبات رادعة للتصدي لأوجه أشكال الاستغلال والإساءة للأطفال، مشيراً إلى تبني مراعاة مصلحة الطفل في جميع الظروف ومهما كانت مصلحة الأطراف الأخرى، مؤكداً الارتباط الوثيق في أدوار العاملين والمشرفين والمدربين بالنادي في تطبيق معايير حقوق ورعاية الطفل.

وأثنى أحمد سعيد الظنحاني رئيس النادي على المحاضر لتفسيره قانون وديمة بسلاسة ويسر، وتجاوب الحضور من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين والسكرتارية والمدربين والمشرفين والإداريين والمستخدمين بالاستفسارات والمشاركات والآراء والاقتراحات.

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