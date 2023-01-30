عمران الحوسني وروضة السركال يتصدران «الإمارات للشطرنج الخاطف»

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت بطولة «الإمارات في حب سلطان» للشطرنج الخاطف للذكور والإناث، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بالتعاون مع اتحاد اللعبة بقاعة نادي الثقة للمعاقين، نجاحاً مبهراً في باكورة بطولات النشاط المحلي للموسم الجديد 2023.

حضر افتتاح المنافسات تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي أمين عام الاتحاد، وناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد، وخلود الزرعوني رئيس اللجنة النسائية والإعلامية، وسعود المرزوقي مسؤول المنتخبات الوطنية، وأحمد النعيمي مسؤول الحكام وعدد من الشخصيات الشطرنجية.

شارك في البطولة 88 لاعباً ولاعبة، وأسفرت النتائج على مستوى الذكور التي شارك فيها 47 لاعباً عن فوز عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول محققاً 8 نقاط، فيما جاء عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط، وحصل أحمد فريد لاعب نادي دبي للشطرنج على المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وحصل 6 لاعبين على 6 نقاط هم، علي حمدان الشريفي لاعب العين، وإبراهيم سلطان لاعب دبي، وخليفة خالد لاعب الفجيرة، وسيف أحمدلاعب الشارقة الثقافي للشطرنج، وحمدان مرشول لاعب عجمان، ومحمد سعيد الليلي لاعب الفجيرة.

وعلى مستوى الإناث، التي شاركت فيها 41 لاعبة، تصدرت روضة عيسى السركال لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية المركز الأول بعدما حصدت 8 نقاط، وجاءت في المركز الثاني عائشة سيف آل علي لاعب نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة برصيد 7 نقاط، والثالث موزة المنصوري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية برصيد 6.5 نقطة، وتساوت 7 لاعبات برصيد 6 نقاط هن، زينب درويش المعمري لاعبة نادي العين، ومريم عيسى لاعبة نادي دبي للشطرنج، وعنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعنود أحمد لاعبة نادي دبي، ثم عائشة محمد المعيني ومريم محمد المعيني من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وأعرب ناصر عبدالله بن عامر الأمين العام المساعد للاتحاد، عن سعادته بالبداية القوية للموسم الشطرنجي الجديد 2023، مؤكداً أن البطولة حققت أهدافها على كل المستويات الفنية والتنظيمية وهي بداية مشجعة لبقية بطولات الموسم المحلي وقال: «نتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في نجاح البطولة، خصوصاً نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونادي الثقة للمعاقين الذي استضاف الحدث والذي شهد مشاركة قياسية من الأندية في تجمع كبير».

وأضاف: «البطولة كشفت عن قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات في الأندية وهو ما يبشر بمستقبل مبهر على مستوى المنتخبات الوطنية، ولعل أهم ما ميز الحدث مشاركة أصحاب الهمم جنباً إلى جنب مع الأصحاء».

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