توج بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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أهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، للمرة الثالثة في تاريخ النادي، والثانية على التوالي، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وولي عهده ونائبيه، تقديراً للدور الكبير، والدعم اللامحدود للنادي ولاعبيه.

كما أشاد بدعم ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، وبجهود إدارات نادي الشارقة جميعها، وهنأ اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وجميع أفراد منظومة كرة اليد الشارقة، لإصرارهم على التتويج بالبطولات، لإسعاد محبي ومشجعي قلعة الشارقة، كما أشاد بالمستوى المتميز لنادي مليحة، حيث ظهر الفريق بشخصية البطل، خلال منافسات البطولة، وتأهل للمباراة النهائية عن جدارة، وقدم المدفع الشكر كذلك لإدارة نادي خورفكان، على حسن التنظيم وكرم الاستضافة.

ثلاثية الموسم

جاء ذلك، وسط أفراح الشارقة، قيادة وأصحاب الإنجاز وعشاق الملك، بفوزهم بكأس نائب رئيس الدولة، الذي شهدته صالة نادي خورفكان، عقب فوزهم في نهاية المباراة الختامية للبطولة، والتي جمعتهم مع فريق مليحة 27/33، ليحصد اللقب للمرة الثالثة بمسيرته بالمسابقة، والذي مثل ثلاثية الموسم حتى الآن، عقب فوزه بكأس السوبر الإماراتي وكأس الإمارات.

أعرب محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي يؤكد نجاح منظومة كرة اليد، في الحفاظ على تواصل الأجيال، ومواصلة تحقيق الألقاب.

موجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، ولمجلس إدارة النادي، برئاسة علي سالم المدفع، على متابعتهم المتواصلة، كما أشاد بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مثنياً على روحهم العالية، التي قادتهم للتتويج بالبطولة الغالي.

ثقة

بدوره، قال جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، ومشرف كرة اليد الشرقاوية، أثبتت هذا البطولة أن الملك يمتلك كل مقومات النجاح للعبة، للحصول على الألقاب التي ينشدها، من خلال الكوكبة المميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات، إلى جانب الوفرة المميزة من العناصر الشابة، والتي تمثل الرديف الأساسي لنجوم اللعبة بقلعة الملك الشرقاوي.

وأوضح علي المرزوقي مدير الفريق، أن النجاحات التي يحققها النادي، تأتي بالدعم والرعاية والاهتمام، وتوفير جل سبل النجاحات التي ننشدها، من خلال قيادة النادي، وبتكاتف جهود فريق العمل في جميع الإدارات، وبغرس شخصية البطل في اللاعبين، مع توفير كافة متطلبات الفرق الرياضية، لتحقيق الألقاب التي ننشدها، ووجّه الشكر للأجهزة الإدارية والفنية، وللاعبين أصحاب الإنجازات المنشودة.

يتربع الأهلي على قمة الإنجازات بهذه البطولة، والتي حمل لقبها 13 موسماً، كانت البداية بالموسم 2000/2001، وآخرها بالموسم 2019/2020، والنصر 4 مواسم، وثلاث مواسم للشارقة 2015/2916، 2021/2022، 2022/2023، وموسمين للوصل 2005/2006، 2016/2017، وموسم واحد للشباب سابقاً 2009/2010.

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