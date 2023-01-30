محمد جاسم ينال وسام التميز الرياضي العربي

المصدر: دبي - البيان

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منح مجلس أمناء ملتقى التميز والإبداع العربي، محمد جاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو أمين السر العام المساعد، وسام التميز العربي في دورته الأولى، وذلك في الحفل الذي أقيم في القاهرة عن فئة الأداء الرياضي المتميز لعام 2022. وتسلم محمد جاسم الوسام من الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس اتحاد لجان المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية.

وشهد المنتدى الذي تقررت إقامته دورياً تكريم عدد من الشخصيات العربية المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات الطبية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية في تظاهرة سنوية، ستقام في مظلة جامعة الدول العربية، وبمشاركة وحضور كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في الوطن العربي.

من جانبه، ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، هذه الخطوة بمنح محمد جاسم ما يمثل تكريماً للرياضة الإماراتية في هذا المحفل العربي المجتمعي الكبير، ورسالة قوية للمجتمع، بوجود كفاءات عربية تعمل في صمت وبإخلاص، مشيراً إلى الجهود التي يقوم بها عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو على صعيد اللعبة محلياً وإقليمياً وقارياً كونه عضواً في الاتحاد العربي للجودو ونائباً للرئيس في اتحاد غربي آسيا للجودو.

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