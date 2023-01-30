تأهل أبوظبي وأنكورا إلى قبل نهائي كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: دبي- البيان

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تأهل فريقا أنكورا بولو وأبوظبي بولو للدور قبل النهائي من المجموعة الأولى لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه في نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي والتي تختتم الأحد المقبل.. وجاء تأهلهما مع ختام مباريات الدور التمهيدي لتلك المجموعة الحديدية التي شهدت مبارياتها نوعاً من الإثارة والتحدي خاصة الدقائق الأخيرة من مباراة أنكورا وغنتوت أول من أمس، والتي انتهت بفوز صعب لفريق غنتوت بنتيجة 5/4، بعد أن قلص أنكورا الفارق لهدف واحد في آخر دقيقتين، إلا أن إصرار لاعبي فريق غنتوت حال دون إدراك التعادل الذي كان قريباً من أنكورا المتصدر في آخر ثواني المباراة، إلى أن أعلن طاقم الحكام المكون من ما تيوس، وجاسون ديكسون، وبيتر رايت نهايتها بفوز غنتوت.. فيما فاز فريق أبوظبي بولو على فريق أنينغسلي بارك بنتيجة 8/3.5.

وبفوز أبوظبي وغنتوت وتساوي رصيد نقاط فرق المجموعة الثلاثة جعل اللجنة الفنية تتدخل لفك ارتباط المجموعة لتحديد الفريقين المتأهلين من الثلاثي المتصدر وهي فرق أنكورا وفريق أبوظبي بولو وغنتوت بعد تساوي رصيد النقاط فيما بينها، وقد حرمت ضربات الجزاء الترجيحية فريق غنتوت من بلوغ المربع الذهبي.

وتختتم بعد ظهر اليوم الثلاثاء مباريات الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية التي حسمت مبكراً، حيث تشهد جولة اليوم مباراة بن دري بولو ولامار بولو لتحديد الفريق الثالث.. وتختتم الجولة بلقاء ساخن لتحديد الصدارة والوصافة من خلال لقاء بنسالي بولو وساريسا بولو وعلى ضوء النتيجة يكتمل عقد فرق المربع الذهبي، حيث يتأهل الفائزان للنهائي الذهبي والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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