نهيان بن مبارك رئيساً فخرياً لـ«الريشة الطائرة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بدور اتحاد الإمارات للريشة الطائرة في تعزيز قيم التسامح بين مختلف الجنسيات بنشر ودعم اللعبة في الدولة، جاء ذلك بمناسبة رئاسة معاليه الشرفية للاتحاد، واطلع معاليه خلال استقباله وفد الاتحاد برئاسة نورة الجسمي على الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالاتحاد، التي تؤكد اتساع قاعدة اللعبة بالدولة، حيث أصبح يمارسها أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة، كما يوجد بها أكثر من 250 مدرباً دولياً مؤهلاً، و45 مركزاً للتدريب، وأكثر من 800 مدرس مدرب، و150 حكماً، فيما تتم ممارسة اللعبة في أكثر من 100 مدرسة، وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجهود اتحاد اللعبة من خلال تنفيذ المبادرات بالتعاون مع الأكاديميات الخاصة لمختلف الفئات العمرية، كما اطلع على ملخص الخطة الاستراتيجية للاتحاد، متمنياً التوفيق لفريق العمل في دعم تطور اللعبة وانتشارها.

حضر اللقاء سالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد، وناصر المري، الأمين العام، وحسين الأميري المدير المالي، ومحمد النقبي رئيس لجنة الفعاليات، وفاطمة المسلمي رئيسة لجنة المسؤولية المجتمعية، ومنى السهلاوي رئيسة لجنة الاستثمار.

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