ديوكوفيتش.. لقب عاشر في «تنس أستراليا»

المصدر: (ملبورن - د ب أ)

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توّج لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المباراة النهائية 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4) و7- 6 و(7 - 5)، ولعبت خبرة ديوكوفيتش «35 عاماً» دوراً بارزاً في حسم المباراة التي اتسمت بالحماس والندية على مدار ساعتين و56 دقيقة.

وعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى، رافعاً رصيده إلى 22 لقباً بالتساوي مع الإسباني رافاييل نادال، واستعاد النجم الصربي صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس، والتي اعتلاها في الماضي لفترات أكثر من أي لاعب آخر منذ بدء العمل بالتصنيف.

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