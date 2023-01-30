خسارة ثانية لمنتخب السلة في «دولية دبي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للمرة الثانية في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ32، التي تقام في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وجاءت الخسارة أمام فريق دينامو اللبناني لحساب المجموعة الأولى بنتيجة 68 - 103، بعد مباراة شهدت تفوق الفريق اللبناني الذي تقدم في الربع الأول 27 - 15، وقلص المنتخب النتيجة بتقدمه في الربع الثاني 29 - 26، لكن دينامو كسب الربعين الثالث والرابع 21 - 13 و29 - 16 ليفوز في النتيجة بفارق 35 نقطة.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى أمام سترونغ جروب الفلبيني، في انطلاقة البطولة بفارق 4 نقاط (87 - 91)، وهو الفوز الثاني لفريق دينامو الذي فاز في مباراته الأولى على الوحدة السوري 95 - 75.

وحقق «سترونغ جروب» الفلبيني فوزه الثاني وجاء على حساب النصر الليبي 93 - 76 ليتشارك صدارة المجموعة مع دينامو.

وتتواصل مباريات البطولة مساء اليوم بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الأولى، ويلعب النصر الليبي مع دينامو اللبناني في السابعة مساءً، تليها مباراة الوحدة السوري مع سترونغ الفلبيني فيما يلعب منتخبنا غداً أمام النصر الليبي.

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