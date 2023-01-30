شباب الأهلي بطل «الإمارات للكاراتيه»

المصدر: (دبي- البيان )

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حلّق فريق نادي شباب الأهلي بلقب بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه لمسابقة فردي «الكوميتيه»، لفئتي الأشبال والشباب، للدرجتين الأولى والثانية، ونجح شباب الأهلي في جمع 12 ميدالية، 7 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً، برصيد 19 ميدالية، 6 ذهبيات و7 فضيات و6 برونزيات، فيما جاء الشارقة ثالثاً، برصيد 19 ميدالية، 5 ذهبيات و8 فضيات و6 برونزيات.

وتوج الأبطال، المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عدد من المسؤولين.

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