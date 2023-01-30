2000 مشارك في «تحدي دبي 92» للدراجات 19 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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يستعد أكثر من 2000 دراج ودراجة من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة من المحترفين والهواة للمشاركة في النسخة 13 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية المؤهل إلى بطولة «غران فوندو العالمية للدراجات الهوائية»، الذي يقام 19 فبراير المقبل، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، تحت مظلة الاتحاد الدولي، ويستمر تسجيل أسماء المشاركين في الحدث، حتى 15 فبراير.

ويتضمن السباق 11 فئة عمرية هي من 19 إلى 34 عاماً، وفئة 35 إلى 39 عاماً، ومن 40 إلى 44 عاماً، وفئة 45 إلى 49 عاماً، وفئة 50 إلى 54 عاماً، وفئة 55 إلى 59 عاماً، وفئة 60 إلى 64 عاماً، وفئة 65 إلى 69 عاماً، وفئة 70 إلى 74 عاماً، وفئة 75 إلى 79 عاماً، وفئة 80 فما فوق. وينطلق السباق من استاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية ولمسافة 92 كيلومتراً، مروراً بأشهر وأهم الوجهات السياحية والرياضية في دبي، وتم مراعاة اختيار مسارات السباق بعناية لتمر عبر أبرز المناطق السياحية في دبي، ويتضمن المسار في الموسم الحالي العديد من المناظر الرائعة، مثل تلال الإمارات وجزر الجميرا، ومضمار مونتغمري للغولف.

سباق

ويقام في 18 فبراير سباق الدراجين الصغار من 2 إلى 12 عاماً، ويمنحهم الفرصة لممارسة هذه الرياضة في أجواء آمنة برفقة عائلاتهم داخل مضمار مغلق، ويقام سباق الأطفال من عمر 2 إلى 3 أعوام لمسافة كيلومتر واحد، وللأطفال من عمر 4 إلى 5 سنوات على مسار كيلومترين، كما يمتد سباق الأطفال «شورت جونيور» من عمر 6 إلى 11 عاماً إلى 4.5 كيلومترات، فيما يتنافس الأطفال من عمر 9 إلى 12 عاماً في سباق «لونغ جونيور» لمسافة 9 كيلومترات. وتتضمن فعاليات تحدي دبي سبينس 92 تنظيم سباق «آوت رايد» للهواة، بمساره الأقصر والبالغ طوله 40 كيلومتراً، ويتيح لهواة رياضة الدراجات الهوائية من المبتدئين في الإمارات ممن لا يمتلكون خبرة كبيرة في هذه الرياضة فرصة المشاركة في سباق مجتمعي ضمن بيئة احترافية يتناسب مع قدراتهم البدنية ويعمل على تطوير مهاراتهم في رياضة الدراجات الهوائية ويزودهم بالثقة للمشاركة في المزيد من السباقات.

تأهل

ويتأهل 20 % من المنافسين المسجلين بجميع الفئات العمرية من عمر 19 إلى فوق 79 عاماً في سباق سبينس دبي 92، للمشاركة في السباق النهائي الأكبر في العالم الذي تستضيفه غلاسكو، باسكتلندا أغسطس المقبل، ويجمع المتأهلين من 13 بطولة عالمية في مختلف قارات العالم من بينها سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يندرج ضمن أجندة فعاليات «غران فوندو العالمية»، ويشترط أن يكون المتأهل مسجلاً ضمن فريق معتمد من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أو يكون شارك في بطولة عالمية مثل بطولة العالم للدراجات الهوائية أو دورة الألعاب الأولمبية أو القارية أو كأس العالم خلال العام الماضي.

وكانت اللجنة المنظمة أقامت عدة سباقات تجريبية «بيلد أب رايد» لتدريب الدراجين على أجواء السباق شارك فيها المئات من المتسابقين وخاضوا أجواء السباق في مضامير الدراجات الهوائية المتنوعة في دبي. يؤكد تنظيم سباق سبينس دبي 92 للعام الثالث عشر في دبي على النجاح المستمر الذي يحققه.

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