ختام ناجح لمهرجان سلطان بن زايد للقدرة

المصدر: دبي ـ البيان

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توجت الفارسة المغربية مها خالد على صهوة «ايه اس جي بيوستو» لإسطبلات النصر بلقب كأس سلطان بن زايد للقدرة «الماراثوني» لمسافة 161.96 كلم المصنف دولياً بنجمتين، الذي أقيم أمس، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وقطعت البطلة مسافة السباق الإجمالية التي أقيمت على مدى يومين بزمن وقدره 6:09:36 ساعات، بمعدل سرعة 23.52 كلم/‏‏‏ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم على صهوة «زين» لإسطبلات (66) بزمن وقدره 6:53:34 ساعات، وبمعدل سرعة 23.50 كلم/‏‏‏ ساعة. فيما حل في المركز الثالث الفارس عبدالله الحمادي على صهوة «دون ترانكويلو» لإسطبلات المغاوير بزمن وقدره 6:53:35 ساعات، وبمعدل سرعة 23.50 كلم/‏‏‏ ساعة. وأقيمت الجولة الثانية للسباق التي امتدت، لمسافة 81.675 كيلومتراً، على ثلاث مراحل، بمشاركة 42 فارساً وفارسة الذين اجتازوا بوابات الفحص البيطري في الجولة الأولى للسباق التي بلغت 80.30 كيلومتراً.

من ناحية أخرى، توج الفارس عبدالعزيز إبراهيم المرزوقي على صهوة «مورزكا» لإسطبلات «المغاوير» بطلاً لسباق الشباب والناشئين لمسافة 104.83 كلم، بمشاركة 109 فرسان وفارسات، وسجل زمناً وقدره 3:50:40 ساعات بمعدل سرعة 27.28 كلم/‏‏‏ ساعة.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بتتويج الفائزات، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وعبد الله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب، وكيم اليوت مدير مضمار أبوظبي للفروسية.

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