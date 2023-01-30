حتا وأبوظبي بطلا كأس رئيس الدولة للجري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أحرز فريق حتا لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري لفئة الرجال لمسافة 10 كلم، فيما حصد فريق نادي أبوظبي لألعاب القوى، لقب فئة السيدات، في المنافسات التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى بنادي مصفوت، وتوج الفائزين كل من فهد بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وعلي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا. وجاء تتويج حتا بلقب فرق الرجال، بحصده 25 نقطة، فيما أحرز لاعبه طه آدم جودينو، لقب الفردي، محققاً زمناً شخصياً جديداً قدره 28.46 دقيقة، مع العلم أن رقمه السابق 29.01 دقيقة، وتوجت مريم الشامسي من نادي أبوظبي لألعاب القوى، بطلة لسباق الفردي للسيدات.

واحتل فريقا شباب الأهلي والوصل، المركزين الثاني والثالث لفئة الرجال، فيما فاز أحمد علي سعيد من اتحاد كلباء، بسباق الفردي للشباب لمسافة 8 كلم، وفازت أندية اتحاد كلباء والفجيرة والشارقة، بالمراكز الثلاثة الأوائل للشباب للفرق.

وشهدت البطولة مشاركة 382 عداء وعداءة، بواقع 287 لاعباً و95 لاعبة مثلوا 19 نادياً.وفي سباق 6 كلم للناشئين والناشئات، فاز مكتوم أمين مثنى عداء نادي النصر، بلقب الفردي للناشئين، وجاءت أندية اتحاد كلباء والنصر وخورفكان، بالمراكز الثلاثة الأوائل للناشئين، وفازت هارديب كاور من البطائح، بلقب الفردي للناشئات، وتلتها ماجدة أبو طالب من دبا الحصن، وجواهر غريب من البطائح. وفي سباق الأشبال للبنات للفئة الثانية لمسافة 3 كلم، فازت أميرة عبدالعليم من الشارقة الرياضي للمرأة، بلقب الفردي، فيما نالت أندية البطائح ودبا الحصن والإمارات، المراكز الثلاثة الأوائل للفرق، وفي الفئة الأولى للأشبال للبنات للفئة نفسها، فازت جورية أحمد حسين من دبا الحصن، بلقب الفردي.

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