روري ماكلروي يتصدر «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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شهدت منافسات الجولة الثالثة من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تصدُر المصنف الأول عالمياً «روري مالكروي» الذي حالفه الحظ اليوم وقدم آداءً مميزاً، حيث أحرز مجموع 201 نقطة بواقع 15 ضربة تحت المعدل، ويعد الأيرلندي الشمالي البالغ من العمر 33 عاماً واحداً من ألمع الأسماء في رياضة الغولف، وحصل على لقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك لعامي 2009 و2015، بجانب العديد من الألقاب الأخرى لبطولات الغولف العالمية.

ويقترب السباق نحو كأس الدلة العربية من نهايته بعد ختام حماسي لمنافسات الجولة الثالثة من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم الحالي على ملعب «المجلس» في نادي الإمارات للغولف، للفوز بجوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار للبطولة التي تُمثل الحدث الثاني لسلسلة رولكس ضمن جولة «دي بي وورلد» لموسم 2023.

وعبر روري عن سعادته بالنتيجة قائلاً: أعتقد أن النتيجة تعكس تفاوتاً كبيراً في الأداء الذي قدمته، وهو ما خططت له في مشاركتي هنا، كما أتطلع إلى تحقيق المزيد والفوز بالبطولة. أشعر بتحسن في أدائي اليوم وكلي حماس وإرادة لمنافسات الغد.

في حين جاء المركز الثاني شراكة بين لاعبين برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وهم الإنجليزي دان برادبري، ومواطنه «كالوم شينكوين، وجاء المركز الثالث بمجموع 11 ضربة تحت المعدل من نصيب سبعة لاعبين، من ضمنهم الإنجليزي»ريتشارد بلاند«والأمريكي»ريد باتريك«، والجنوب أفريقي»شون نوريس«، والإنجليزي»إيان بولتر«، والأسباني»أنجيل هيدالغو«، الفرنسي»فيكتور بيريز«الذي تُوج بلقب بطولة أبوظبي الأسبوع الماضي.

تفاؤل

وقال اللاعب دان برادبري البالغ من العمر 23 عاماً:»راودني إحساس إيجابي منذ بداية اليوم، سعيد بأدائي بشكل عام ولكن لعبة الغولف دائماً تفاجئنا. إنه لتحدٍ كبير أن يكون لديك 9 حفر، حيث تكون الحفرة رقم 8 أصعبهم، ولكنني حرصت على أن أستمتع باللعب مع أبرز لاعبي الغولف العالميين، من بينهم روري الذي يعد واحداً من أفضل لاعبي العالم واليوم أظهر إمكانات وطاقات عالية«.

تبدأ منافسات الجولة الختامية صباح غد الاثنين في تمام الساعة 7 صباحاً، ليسدل الستار على بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لعام 2023، التي تُعد من أقدم بطولات»الجولة الأوروبية«في الشرق الأوسط، حيث أُقيمت النسخة الأولى للبطولة العريقة في 1989، ما عزز علاقة الجولة مع دبي والإمارات العربية المتحدة، وقد أثمرت هذه الشراكة بتقديم موسم»سباق دبي«لمدة موسم كامل في عام 2009، والتطور الرائد لشراكة مجموعة الجولة الأوروبية طويلة الأمد مع شركة»دي بي وورلد«، المزود الرائد لسلسلة التوريد الذكية العالمية والحلول اللوجستية التي أصبحت الشريك الرئيسي للجولة الرئيسية للمجموعة منذ بداية موسم 2022.

شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً واسعاً من محبي وعشاق الرياضة، بالإضافة إلى العائلات الذين استمتعوا بمجموعة متنوعة من خيارات الترفيه في منطقة البطولة»تورنامنت تاون"، والتي ضمت العديد من الفعاليات والأنشطة المُخصصة للأطفال والعائلات.

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