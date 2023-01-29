23 مباراة في الأسبوع الثالث لـ«الشارقة العمالية»

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصلت بنجاح كبير منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية السادسة، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، بمشاركة حوالي 2000 لاعب موزعين على أكثر من 100 فريق للمؤسسات الحكومية والخاصة، تتنافس في كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والكريكيت، والهوكي، بهدف تقوية الروابط والعلاقات بين مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة، والتنافس في إطار قواعد التنافس الشريف، كما تسعى للإسهام في مد أندية الشارقة بالمواهب المتميزة.

وشهد الأسبوع إقامة 23 مباراة في 4 ألعاب، 12 مباراة في كرة القدم، و3 في كرة السلة، و4 في كل من كرة الطائرة والهوكي، في حين لم تتمكن فرق الكريكيت من اللعب، نظراً لهطول الأمطار. وتأتي منافسات البطولة لتثبت اهتمام مجتمع الإمارات بوجه عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص بالرياضة، لما لها من دور حيوي في العناية بالصحة ومكافحة أمراض العصر، إلى جانب إبراز القدرات المهارية للاعبين.

وأشاد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، بمستوى البطولة وما أظهره اللاعبون من مهارات عالية، ما يجعل البطولة فرصة لاكتشاف لاعبين مميزين، مؤكداً تشجيع هيئة تطوير معايير العمل لإمكانية ضم المؤهَّل منهم إلى فرق الأندية، كما أشاد القصير بالروح الرياضية التي يتحلى بها جميع اللاعبين المشاركين في المسابقات.

نتائج

وأسفرت المباريات عن النتائج التالية: في بطولة كرة القدم فاز فريق الحسن إف سي على نظيره فريق بلدية الشارقة بنتيجة 3–0، وفاز فريق الجالية التشادية على فريق سبورتني 3–0 كذلك، وفاز فريق بلاكفون على فريق ساند 5-3، وأنبلان ريالاستيت على زيد برو اف سي 3-2، وفاز فريق أمريكانا على فريق بيئة 8-0، وفريق جرينت على فريق هيئة آثار الشارقة 3-0، وفاز فريق الهلال على فريق أدميرالز 2-0، وتعادل فريق شرطة الشارقة مع فريق الهيبة 1-1، وفاز فريق جوازات الشارقة على فريق الحجل 8-4، ومجموعة حسن ملاطم على جافار 6-3، وفاز فريق تعاونية الشارقة على فريق الأصدقاء 2-0، وفاست للمقاولات على الإنذار الذكي 5-1.

وأسفرت منافسات كرة السلة، التي شهدت ندية وإثارة، عن فوز فريق فاست للمقاولات على فريق فريند 54-16، وفريق أولدجن على فريق تعاونية الشارقة 29-26، وفريق يو أي إس على فريق جي إم جي 40-38. وفي كرة الطائرة فاز فريق شرطة الشارقة على فريق بيئة بلو 2-0، وفاز فريق بيئة تورك على فريق بيئة أورانج 2-1، وفريق كلوب ديونز على فريق ساند 2-0،وفريق فريندز على فريق مطار الشارقة 2-0.

وشهدت بطولة الهوكي 4 مباريات جرت في أجواء من القوة والندية والإثارة خلال هذا الأسبوع من النسخة السادسة المستمرة لبطولة الشارقة العمالية الرياضية، فهزم فريق شرطة الشارقة فريق سريلوين بنتيجة 8-1، وفاز فريق دبي سكارليت على فريق بلدية الشارقة بنتيجة 8-1 كذلك، وتغلب فريق سريلوين على فريق إكسيبيتر بنتيجة 3-1، وهزم فريق بلدية الشارقة فريق خليفة بنتيجة 5-0.

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