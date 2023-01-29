«الإمارات» يلتقي «الحبتور» في كأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تشهد منافسات كأس دبي الفضية للبولو عصر غد الاثنين مباراتين مهمتين، سعياً للتأهل للختام السبت المقبل، حيث يلتقي فريق الإمارات منافسه التقليدي فريق الحبتور إيفزا، كما يلتقي فريق «بنجاش دودسون وهوريل» مع فريق إيه إم.

وكان فريق «الحبتور إيفزا» بقيادة محمد الحبتور قد حقق فوزه الثاني في كأس دبي الفضية (20 هدفاً) بعد تغلبه على فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش، وبالهدف الذهبي، وبنتيجة 7 مقابل 6 أهداف بعد تعادلهما في نهاية الأشواط الخمسة بنتيجة ستة أهداف لكل منهما، وبهذا الفوز يقطع فريق الحبتور إيفزا ثلاثة أرباع المسافة نحو النهائي.

جاءت المباراة مثيرة من بدايتها وحتى نهايتها بسبب حرص «بنجاش دودسون وهوريل» على تحقيق أول فوز له في البطولة بعد خسارته المباراة الماضية أمام الذئاب، ويسعى الحبتور إيفزا لتحقيق فوزه الثاني حتى لا يدخل في حسابات معقدة، سيما وأن مباراته المقبلة سيلعبها اليوم أمام فريق الإمارات.

بادر الحبتور إيفزا بإحراز أول الأهداف، منهياً الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، وتتوالى الأهداف من الفريقين حتى ينتهي الشوط الثاني بإحراز «بنجاش دودسون وهوريل» ثلاثة أهداف تباعاً، وصوم الحبتور عن التهديف، وفي الشوط الثالث يضيف كل فريق هدفاً واحداً.

وشهد الشوط الرابع نجاح كل فريق في إضافة هدفين، لينتهي الشوط بتقدم بنجاش بستة أهداف مقابل أربعة للحبتور إيفزا، إلا أن الشوط الخامس جاء دراماتيكياً، وشهد تحولاً زاد من إثارة المباراة، بعد أن تعادل الفريقان 6/6، ليحتكما إلى شوط إضافي، نجح فيه الحبتور إيفزا في تسجيل الهدف الذهبي وخطف الفوز من بين أنياب «بنجاش دودسون وهوريل»، القوي الذي سيلاقي فريق إيه إم اليوم.

وفي المباراة الثانية حقق فريق إيه إم بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم فوزاً مستحقاً وغالياً على فريق ذئاب دبي كافو، بنتيجة 11 مقابل 10 أهداف، بعد مباراة كانت لفريق إيه إم اليد الطولى طوال الأشواط الخمسة، باستثناء الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي شهدت نشاطاً لافتاً لفريق ذئاب دبي كافو، الذي استجمع قواه فجأة، إلا أن «الاستفاقة» جاءت متأخرة، ليخرج خاسراً وينتظر مباراته الأخيرة أمام الحبتور إيفزا يوم الخميس المقبل. وتساوى في لقب هداف المباراة كل من إيسيدرو سترادا، وكارلوس أولوا، حيث أحرز كل منهما 7 أهداف.

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