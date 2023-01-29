13 فريقاً في انطلاقة بطولة الشرطة للرماية غداً

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق صباح غدٍ الاثنين في ميادين الرماية في معسكر الخضيرة بالشارقة، بطولة الشرطة للرماية السنوية في نسختها الـ 41، وينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، يشارك في المنافسات 450 متسابقاً يمثلون 13 فريقاً من مختلف قيادات الشرطة العامة بالدولة والقيادة العامة للدفاع المدني، وقوات الأمن الخاصة، إلى جانب مشاركة منتخبي السعودية والبحرين للرماية.

تستضيف البطولة القيادة العامة لشرطة الشارقة وتستمر حتى التاسع من فبراير المقبل، وتشمل البطولة مجموعة من المسابقات منها الرماية الحركية التكتيكية، ومسابقة المستجيب الأول ومسابقة العمليات الشرطية وتحدي السرعة.

تنويع

وأكد العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري رئيس اتحاد الشرطة الرياضي أن وزارة الداخلية حريصة على تنويع البطولات والنشاطات والفعاليات الرياضية بصورة تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال نشر القيم والمفاهيم الرياضية في مجتمع الشرطة، وقال: نعمل في اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون والتنسيق مع كل القيادات العامة للشرطة بالدولة والشركاء على تنظيم أفضل البطولات بصورة دائمة ووفق برنامج معد ومعتمد منذ بداية كل عام، حيث تضم البطولات الألعاب الرياضية الرئيسية والتي من شأنها الحفاظ على مستوى الاستعداد والجاهزية للعناصر الشرطية وتضمن رفع مستويات اللياقة البدنية والقوة الجسدية، إلى جانب تأهيلهم وفق ممارسات متقدمة في الميادين الرياضية لتمثيل الإمارات من خلال المنتخبات الوطنية ولنكون داعماً ومسانداً ومكملاً لعمل الاتحادات الرياضية الوطنية وتحقيق نتائج مشرفة تعزز موقع الإمارات المتقدم وسمعتها الطيبة في كل المجالات.

وأضاف: نرحب بشكل خاص بمشاركة فرق ومنتخبات خليجية شقيقة في بطولة الرماية العسكرية كمنتخبات السعودية والبحرين مما يعزز اللقاء والتنافس الرياضي والارتقاء بمستويات الأداء.

تواصل

وقال العميد محمد خميس العثمني رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الشرطة للرماية بالشارقة: يعد تنظيم البطولة السنوية تأكيداً على أهميتها والنتائج التي حققتها على مدار 41 عاماً، والتواصل الإيجابي الكبير بين القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات والمهارات لمنتسبي الوزارة وضمان الجاهزية والاستعداد الأمثل، هذا الأمر الذي جاء تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وتعزيزاً للعمل الجماعي والثقة بالنفس والعمل بروح الفريق، وصولاً للريادة والتميز.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن البطولة وغيرها من المسابقات الرياضية المتنوعة واستدامتها تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية مؤهلة ومدربة ترفد الأندية والاتحادات والمنتخبات الوطنية بعناصر متميزة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية ورفع اسم الإمارات بالمحافل العربية والإقليمية والدولية.

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