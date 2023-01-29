تتويج الفائزين في ختام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: وام

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اختتمت اليوم منافسات النسخة العاشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح تحت إشراف وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاءت أشواط كأس رئيس الدولة الثلاثة في فئات أصحاب السمو الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة ملاك مسك ختام الحدث الكبير الذي شارك فيه 3000 صقر من داخل وخارج الدولة.

وكان نادي أبوظبي للصقارين قد خصص 28 مليون درهم جوائز مالية للفائزين في 92 شوطاً هي مجموع أشواط البطولة التي استمرت 12 يوماً.

وأسفرت نتائج اليوم الأخير من الحدث الكبير عن فوز الصقر "7" لـ" إم 7" بشوط كأس رئيس الدولة فئة أصحاب السمو الشيوخ، وحل ثانياً في هذا الشوط "404" لـ"إف 3 كي" ، وجاء في المركز الثالث الصقر "13 كي إم" لـ"إف 3"

وفي منافسات شوط كأس رئيس الدولة للعامة مفتوح كان الذهب وناموس هذا الشوط من نصيب الصقر "56" لسيف بن حريز الفلاسي، وحل ثانياً "ميراج" لفريق دبي، فيما احتل المركز الثالث "عناد" لفريق دبي أيضاً.

وحلق "يو كي زيرو 6" لمنصور أحمد بن الشيخ مجرن بذهبية شوط كأس رئيس الدولة فئة العامة ملاك، فيما حل ثانياً "الهرش" لسلطان سيف بطي حميد المزروعي، بينما جاء ثالثاً "فنتاكسن" لسعيد مصبح محمد الشدي.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأشواط الثلاثة معالي فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين. كما كرم المزروعي والعواني رعاة البطولة و المتطوعين وفريق عمل اللجنة المنظمة من نادي أبوظبي للصقارين، للدور الكبير والرئيسي في انجاح الحدث .

وعبر المزروعي عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة العاشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور وقال : “سعادتي لا توصف بهذا النجاح الكبير وتلك المشاركة الواسعة.. مشاركة أكثر من 600 صقار من داخل وخارج الدولة تدل على أهمية وقيمة البطولة التي تحمل اسماً عزيزاً على نفوس الجميع، ونادي أبوظبي للصقارين يحرص دائما على القيام بكل ما يلزم ومضاعفة المجهود من أجل الخروج بالحدث بالشكل الذي يليق بمكانته الكبيرة في نفوس الجميع”.

ووجه المزروعي الشكر والتحية إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الدعم الدائم والمستمر لكافة الفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لكل ما يتعلق بتراث الأباء والأجداد هو الرافد الرئيسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

من ناحيته وجه سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين الشكر إلى كل من ساهم في خروج البطولة بهذه الصورة الرائعة وقال : "دعم القيادة الرشيدة وراء النجاح الذي تحقق ، ونثمن دور الرعاة والشركاء، وكذلك نعتز بالصقارين أنفسهم الذين ضربوا المثل في الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للبطولة".

ونوه بجميع العاملين في نادي أبوظبي للصقارين الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل نجاح أهم وأكبر أحداث الموسم، ووصول عدد الصقور لثلاثة ألاف صقر وأكثر من 600 صقار يترجم قيمة البطولة الكبيرة سواء في الداخل أو الخارج، كما أن حجم الجوائز الذي وصل إلى 28 مليون درهم يجسد مدى الاهتمام بعذه الرياضة التراثية والتشجيع لكل المعنيين بها.



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