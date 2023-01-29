«ديزرت فابريس» يستعيد صدارة «موانئ دبي العالمية» للكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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ضمن منافسات دوري «موانئ دبي العالمية - T 20» الإماراتي للكريكيت، عادت الإثارة من جديد لمنافسات الجولة الأخيرة بعد يومين من التوقف الاضطراري بسباب تواصل هطول أمطار الخير على ملاعب البطولة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، ومع عودة المنافسات مساء أول من أمس والتي شهدت حماساً كبيراً سواء من جانب الفرق المشاركة أو من جانب الجماهير الغفيرة الحريصة على متابعة المنافسات من المدرجات أو من خلال البث التلقزيوني الممتد عبر العالم، حيث تحظى البطولة بمتابعة قياسية فاقت مئات الملايين من عشاق الكريكيت.

نجح فريق «ديزرت فابريس» في استعادة صدارة جدول الترتيب عقب فوزه المثير والمستحق على منافسه فريق «كابيتالز» بإستاد دبي الدولي، ومن المقرر ان تستأنف مباريات الجولة الليلة بإستاد الشارقة الدولي للكريكيت ضمن منافسات الدور التمهيدي للبطولة والذي تسعى من خلاله كافة الفرق للوصول الى المربع الذهبي للنسخة الأولى من الدوري الإماراتي للكريكيت الذي يحظى بالاهتمام والمتابعة.

يذكر ان، النسخة الافتتاحية من بطولة موانئ دبي العالمية التي تستمر منافساها حتى 12 فبراير المقبل تضم 6 فرق هي: فرسان أبو ظبي، وديزرت فابريس، ودبي كابيتالز، وجلف جاينتس، وماي ايمارتس، والشارقة ووريرس.

من جانبه قال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية “يسرنا أن تؤكد شراكتنا في «بطولة موانئ دبي العالمية للدوري العالمي T20. للكريكيت» لأهمية الحدث الذي يحظى بمتابعة جماهيرية استثنائية عبر العالم، خاصة وان الحدث ينظم في الإمارات، ونتمنى لمنظمي البطولة والفرق واللاعبين والمشجعين بطولة ممتعة.

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