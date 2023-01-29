يوكوفيتش بطلا لأستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة

المصدر: وكالات

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عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي بالفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة بتغلبه 6-3 و7-6 و7-6 على اليوناني ستيفانوس تيتيباس في النهائي الذي أقيم في ملعب رود ليفر اليوم الأحد.

وبهذا يعادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى بلقبه رقم 22 متساويا مع رافائيل نادال ويعود إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز الذي غاب عن البطولة للإصابة.

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