نهيان بن مبارك رئيساً فخرياً لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة

المصدر: وام

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أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدور اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ، في تعزيز قيم التسامح بين مختلف الجنسيات من خلال نشر ودعم اللعبة في الدولة..وذلك بمناسبة رئاسة معاليه الشرفية للاتحاد.

واطلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال استقباله وفد الاتحاد برئاسة نورة الجسمي على كافة الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالاتحاد، والتي تؤكد اتساع قاعدة اللعبة في الإمارات، حيث أصبح يمارسها أكثر من 10 الآف لاعب ولاعبة، كما يتواجد بها أكثر من 250 مدربا دوليا مؤهلا، و45 مركزا للتدريب، وأكثر من 800 مدرس مدرب، و150 حكما، فيما تتم ممارسة اللعبة في أكثر من 100 مدرسة بمختلف إمارات الدولة. وأشاد معاليه بجهود اتحاد الإمارات للريشة الطائرة من خلال تنفيذ المبادرات بالتعاون مع الأكاديميات الخاصة لمختلف الفئات العمرية.

كما اطلع على ملخص الخطة الاستراتيجية للاتحاد، متمنيا التوفيق والنجاح لفريق العمل الحالي حتى تكلل المساعي التي يقوم بها لدعم تطور اللعبة وانتشارها على نطاق واسع.ووجهت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على موافقته على الرئاسة الشرفية للاتحاد، مؤكدة أن تلك الخطوة سيكون لها دور كبير في تعزيز جهود الاتحاد لنشر اللعبة بين مختلف الجنسيات والجاليات المتواجدة بالدولة.

ولفتت الجسمي إلى أن اتحاد الريشة الطائرة يتطلع إلى تقديم الدعم والاهتمام للفئات العمرية المختلفة، والتي تعد نواة للمنتخبات الوطنية، وأن البوادر جيدة من خلال الحصول على ثقة الاتحادين الآسيوي والدولي، من أجل تنظيم البطولة الآسيوية الأولى للريشة الطائرة خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير المقبل في مدينة اكسبو دبي، ومن المتوقع أن يكون لها دور واضح في الكشف عن المواهب الجديدة.

حضر المقابلة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، سالم المزروعي نائب الرئيس، وناصر المري ، الأمين العام، وحسين الأميري المدير المالي، ومحمد عبيد النقبي رئيس لجنة الفعاليات، وفاطمة المسلمي رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية، ومنى السهلاوي رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد .

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