«استعراضية الفلاي بورد» على كاسر الأمواج اليوم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للفلاي بورد، على كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة 11 من نجوم الاستعراض في فئتي المحترفين والمبتدئين. وسيتم تخصيص دقيقتين للمتسابقين بفئة المبتدئين، وثلاث دقائق في فئة المحترفين لتقديم أفضل استعراض شامل لكل الحركات. ينظم الحدث نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن أجندة النادي للسباقات البحرية.

وكشف ناصر الظاهري، مشرف عام السباق، أن هذه البطولة تنفرد بكونها استعراضية للجمهور بمشاركة متسابق في كل مرة لتقديم أفضل ما لديه من حركات، وقال:

ننتظر من المشاركين تقديم حركات مختلفة ومتنوعة في سبيل الوصول للنقاط الأعلى لدى اللجنة التحكيمية. وأضاف: إقامة البطولة على نهاية كاسر الأمواج بجانب سارية العلم تعطي الفرصة للجمهور لمتابعة أجمل لكل استعراض، خاصة مع قربه من الشاطئ والجمهور، ونتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز