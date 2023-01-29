تألق درّاجي الإمارات في المرحلة الثانية لـ «طواف الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت، أمس، المرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي الثامن للدراجات الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشهد الانطلاقة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ومنصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للدراجات.

وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة وعبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة المنظمة، وابتسم منتجع واحة البداير لفرق الإمارات التي استحوذ أبطالها على منصة التتويج فكانت الميدالية الذهبية من نصيب حمزة ياسين من شرطة دبي وتبعه زميله نسيم السعيدي ليفوز بالفضية، وجاءت البرونزية من نصيب بول غريغا من شباب الأهلي.

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