الفريق المصري بطل «دولية الصالات للصم» في الظنة

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز فريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية بكأس البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم والميداليات الذهبية، بتغلبه في النهائي بصالة بينونة بمدينة الظنة، على نادي أبوظبي لأصحاب الهمم 4 - 2، الذي نال الميداليات الفضية.

سجل أهداف الفريق المصري كل من رضا الهنداوي «هدفين»، أحمد محسن، وإبراهيم سلامة، ولفريق أبوظبي عبد الرحمن الصوان، أرمان محمد. أقيمت البطولة برعاية ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بمشاركة 6 فرق، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودعم شركة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وفاز نادي GSV دوسيلدورف من ألمانيا بالمركز الثالث والميداليات البرونزية بتغلبه على العين لأصحاب الهمم 5 - 1، أحرز أهداف الفريق الألماني جوستين ايدن، وتوبياس بورج 4، ونيلز رابيون، وفاند باشير 1، وجوستين ايدن، بينما أحرز هدف العين حمود البطاشي.

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