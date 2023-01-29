القرقاوي: منتخبنا مستفيد من «دولية دبي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بالمستوى الذي قدمه منتخب الإمارات في الجولة الأولى لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ32، التي تقام بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

بالرغم من خسارة «الأبيض» أمام سترونج الفلبيني بصعوبة بفارق 4 نقاط، وأكد القرقاوي أن المنتخب الإماراتي سيكون المستفيد الأكبر في هذه النسخة لأنه تنتظره مشاركة مهمة في تصفيات غربي آسيا الشهر المقبل في الدوحة وهي فرصة للاحتكاك بفرق عربية وآسيوية لها باع طويل في اللعبة، مشيراً إلى أنهم كاتحاد لا ينظرون للنتائج بقدر استفادة المنتخب الشاب من هذه المدارس المتنوعة وتشريف سلة الإمارات في الاستحقاق القاري.

وفي مباريات اليوم الثاني، استهل الافريقي التونسي مشواره، أمس، بالفوز على سلا المغربي 73-51 لحساب المجموعة الثانية، وفي المباراة الثانية فاز دينامو اللبناني على الوحدة السوري بنتيجة 95 - 75 لحساب المجموعة الأولى. وتتواصل مباريات البطولة في يومها الثالث، بإقامة 3 مباريات اليوم أطرافها الفرق اللبنانية.

ومن بينها مباراة واحدة لحساب المجموعة الأولى تجمع بين منتخب الإمارات ودينامو اللبناني في الخامسة مساء، تليها مباراتان لحساب المجموعة الثانية، حيث يلتقي في السابعة مساءً سلا المغربي والرياضي اللبناني على أن تختتم مباريات اليوم الثالث في البطولة بمباراة الأفريقي التونسي وبيروت اللبناني.

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