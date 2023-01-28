القرقاوي : منتخب الإمارات أكبر المستفيدين من "دولية دبي للسلة"

المصدر: وام

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أكد اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أن منتخب الإمارات سيكون المستفيد الأكبر من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً.

وأوضح القرقاوي في تصريح له أن منتخب الإمارات تنتظره مشاركات مهمة خلال الفترة المقبلة في مقدمتها تصفيات بطولة غرب آسيا الشهر المقبل بالدوحة، لتكون بطولة دبي الدولية خير إعداد للمنتخب قبل مهمته المقبلة.

و قال: "منتخب الإمارات يشارك في البطولة بغرض الاحتكاك مع فرق عربية وآسيوية لها باع طويل في اللعبة، ويتميز لاعبوها بالخبرة الكبيرة".

و أضاف: " نحن كاتحاد لا نعطي النتائج في البطولة الأهمية الكبرى، بقدر الاستفادة الفنية المنتظرة للمنتخب الذي يضم بين صفوفه مجموعة من العناصر الشابة الواعدة.. ونأمل أن تؤتي الخبرة المكتسبة لهم من المدارس المتنوعة المشاركة في البطولة، ثمارها في الاستحقاق القاري المقبل".

ويخوض منتخب الإمارات غدا (الأحد) ثاني مبارياته في البطولة حيث يلتقي مع فريق دينامو لبنان بعدما خسر المنتخب مباراته الأولى في البطولة أمام فريق سترونج جروب الفلبيني 87 -91 ضمن منافسات المجموعة الأولى.



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